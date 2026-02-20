Перемога Йоганнеса Дале-Шевдаля у біатлонному масстарті стала для Норвегії 17-ою на італійській Олімпіаді. Більше золота на одних Зимових Іграх не було в жодної команди в історії, пише CBS News.
Які деталі олімпійського рекорду Норвегії?
Як зазначає Associated Press, попередній рекорд належав теж Норвегії – у 2022 році в Пекіні гімн "норге" лунав під час церемонії нагородження 16 разів.
Цьогоріч скандинавська нація має вже на одну медаль найвищого ґатунку більше, і це ще не межа – адже попереду фактично два повноцінні дні змагань.
Хто став олімпійським чемпіоном у складі команди Норвегії?
- Йоганнес Клебо, лижні перегони – 5 (10 кілометрів, скіатлон 10+10, спринт класикою, командний спринт вільним стилем, естафета 4х7,5 кілометрів)
- Єнс Луурас Офтебру, лижне двоборство – 3 (нормальний трамплін, великий трамплін, командний спринт)
- Анна-Одіне Стрьом, стрибки з трампліна – 3 (нормальний трамплін, великий трамплін)
- Бірк Рууд, фристайл – 1 (слоупстайл)
- Тормод Фростад, фристайл – 1 (біг-ейр)
- Йоган-Олав Ботн, біатлон – 1 (індивідуальна гонка)
- Марен Кіркейде, біатлон – 1 (спринт)
- Йоганнес Дале-Шевдаль, біатлон – 1 (масстарт)
- Сандер Ейтрем, ковзанярство – 1 (5000 метрів)
Які ще досягнення сталися на Олімпіаді?
- Церемонія відкриття на "Сан Сіро" в Мілані стала наймасштабнішою для Зимових Олімпіад – 80 тисяч глядачів.
- Йоганнес Клебо став найбільш титулованим зимовим олімпійцем, вигравши своє 10 золото.
- Бразилія зусиллями Лукаса Пінейро Братена здобула першу в історії зимову олімпійську медаль – і одразу золото у слаломі.