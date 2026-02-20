Рекорд всех времен: Норвегия разорвала Олимпиаду-2026

Лидеры медального зачета Олимпийских игр-2026 норвежцы штампуют золотые медали с невиданной ранее скоростью. Скандинавы официально установили в пятницу, 20 февраля, абсолютный рекорд.

Победа Йоханнеса Дале-Шевдаля в биатлонном масс-старте стала для Норвегии 17-й на итальянской Олимпиаде. Больше золота на одних Зимних Играх не было ни у одной команды в истории, пишет CBS News.

Какие детали олимпийского рекорда Норвегии?

Как отмечает Associated Press, предыдущий рекорд принадлежал тоже Норвегии – в 2022 году в Пекине гимн "норге" звучал во время церемонии награждения 16 раз.

В этом году скандинавская нация имеет уже на одну медаль высшей пробы больше, и это еще не предел – ведь впереди фактически два полноценных дня соревнований.

Кто стал олимпийским чемпионом в составе команды Норвегии?

Йоханнес Клебо , лыжные гонки – 5 (10 километров, скиатлон 10+10, спринт классикой, командный спринт свободным стилем, эстафета 4х7,5 километров)

, лыжные гонки – 5 (10 километров, скиатлон 10+10, спринт классикой, командный спринт свободным стилем, эстафета 4х7,5 километров) Йенс Луурас Офтебру , лыжное двоеборье – 3 (нормальный трамплин, большой трамплин, командный спринт)

, лыжное двоеборье – 3 (нормальный трамплин, большой трамплин, командный спринт) Анна-Одине Стрём , прыжки с трамплина – 3 (нормальный трамплин, большой трамплин)

, прыжки с трамплина – 3 (нормальный трамплин, большой трамплин) Бирк Рууд , фристайл – 1 (слоупстайл)

, фристайл – 1 (слоупстайл) Тормод Фростад , фристайл – 1 (биг-эйр)

, фристайл – 1 (биг-эйр) Йохан-Олав Ботн , биатлон – 1 (индивидуальная гонка)

, биатлон – 1 (индивидуальная гонка) Марен Киркейде , биатлон – 1 (спринт)

, биатлон – 1 (спринт) Йоханнес Дале-Шевдаль , биатлон – 1 (масстарт)

, биатлон – 1 (масстарт) Сандер Эйтрем, конькобежный спорт – 1 (5000 метров)

Какие еще достижения произошли на Олимпиаде?