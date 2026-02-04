Укр Рус
4 февраля, 17:52
Россияне атаковали Олимпийские игры-2026 в Италии: что произошло

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Италия заявила о российском вмешательстве в проведение Олимпиады в Милане и Кортине, которое удалось заблокировать.
  • Хакерские атаки были направлены на инфраструктуру Олимпийских игр и цифровые системы отелей, но все важные сервисы остались работать должным образом.

В министерстве иностранных дел Италии сообщили о российском вмешательстве в проведение Олимпиады в Милане и Кортине. Действия злоумышленников из страны-агрессора удалось заблокировать.

В правительстве Италии утверждают, что объекты Олимпийских игр подверглись кибератаке. Россияне пытались создать хаос перед открытием соревнований, пишет агентство ANSA.

Как россияне пытались сорвать Олимпиаду?

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что была зафиксирована серия хакерских атак против инфраструктуры его ведомства, а также сайтов, связанных с Олимпийскими играми.

В частности злоумышленники пытались вмешаться в работу цифровых систем отелей, которые размещают гостей Милана и Кортины. Вероятно, это была попытка парализовать процесс принятия болельщиков и создать в столицах Олимпиады большие логистические проблемы.

По словам Таяни, все указывает на то, что за атакой стоят россияне. К счастью, вмешательство удалось предотвратить, все важные сервисы работают как положено.

Будут ли россияне на Олимпийских играх-2026?

  • По информации NBC News, на Играх в Италии выступят 13 россиян, которые будут включены в так называемую команду "нейтральных" атлетов без национальных символов. В случае их победы на награждении будет поднят олимпийский флаг и будет звучать олимпийский гимн.
  • Также к "нейтралам" присоединятся 7 спортсменов из Беларуси, которая тоже не будет иметь права использовать на Олимпиаде свои флаги.