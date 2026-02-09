Лучший момент Олимпиады-2026 не попал на камеру: что осталось за кадром

Церемония открытия Олимпийских игр-2026 стала грандиозным телевизионным шоу. Но миллионы пользователей сети назвали лучшей ее частью то, что не показали операторы.

Момент, который понравился зрителям, случился во время парада атлетов. Он доказал, что на Олимпиаде есть место для настоящей любви, пишет страница AmorosLive в сети X.

Что произошло на открытии Олимпийских игр-2026?

Испанский фигурист Тим Дик прямо посреди арены "Сан Сиро" встретился со своей девушкой, представительницей Италии в фигурном катании Сарой Конти.

Влюбленные на Олимпийских играх выступают в одном виде спорта, но разных дисциплинах: Тим вместе с Оливией Смарт будет бороться за медали в танцах на льду, а Сара с Никколо Мации уже стали бронзовыми призерами в командном турнире – а впереди еще индивидуальное выступление в соревнованиях спортивных пар.

Сара и Тим обнялись и поцеловались прямо на глазах у 80 тысяч зрителей церемонии открытия на трибунах, но в трансляцию этот момент не попал. Интересно, что именно в этот момент рядом проходили двое представителей олимпийской команды Украины.

Лучший момент Олимпийских игр-2026 – смотрите видео:

Как проходила церемония открытия Олимпийских игр-2026?