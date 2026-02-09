Момент, который понравился зрителям, случился во время парада атлетов. Он доказал, что на Олимпиаде есть место для настоящей любви, пишет страница AmorosLive в сети X.
Что произошло на открытии Олимпийских игр-2026?
Испанский фигурист Тим Дик прямо посреди арены "Сан Сиро" встретился со своей девушкой, представительницей Италии в фигурном катании Сарой Конти.
Влюбленные на Олимпийских играх выступают в одном виде спорта, но разных дисциплинах: Тим вместе с Оливией Смарт будет бороться за медали в танцах на льду, а Сара с Никколо Мации уже стали бронзовыми призерами в командном турнире – а впереди еще индивидуальное выступление в соревнованиях спортивных пар.
Сара и Тим обнялись и поцеловались прямо на глазах у 80 тысяч зрителей церемонии открытия на трибунах, но в трансляцию этот момент не попал. Интересно, что именно в этот момент рядом проходили двое представителей олимпийской команды Украины.
Как проходила церемония открытия Олимпийских игр-2026?
- Парад атлетов состоялся не на одной арене в Милане, а сразу на всех локациях Олимпиады.
- Украинский флаг на "Сан Сиро" несла Елизавета Сидорко, а в Кортине знамя поднимал Владислав Гераскевич.
- Олимпийский огонь также впервые зажигали синхронно в двух местах – на Арке мира в Милане и на площади в Кортине.