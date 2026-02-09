Момент, который понравился зрителям, случился во время парада атлетов. Он доказал, что на Олимпиаде есть место для настоящей любви, пишет страница AmorosLive в сети X.

Что произошло на открытии Олимпийских игр-2026?

Испанский фигурист Тим Дик прямо посреди арены "Сан Сиро" встретился со своей девушкой, представительницей Италии в фигурном катании Сарой Конти.

Влюбленные на Олимпийских играх выступают в одном виде спорта, но разных дисциплинах: Тим вместе с Оливией Смарт будет бороться за медали в танцах на льду, а Сара с Никколо Мации уже стали бронзовыми призерами в командном турнире – а впереди еще индивидуальное выступление в соревнованиях спортивных пар.

Сара и Тим обнялись и поцеловались прямо на глазах у 80 тысяч зрителей церемонии открытия на трибунах, но в трансляцию этот момент не попал. Интересно, что именно в этот момент рядом проходили двое представителей олимпийской команды Украины.

Лучший момент Олимпийских игр-2026 – смотрите видео:

Как проходила церемония открытия Олимпийских игр-2026?