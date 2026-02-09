Момент, який вподобали глядачі, трапився під час параду атлетів. Він довів, що на Олімпіаді є місце для справжнього кохання, пише сторінка AmorosLive у мережі X.

Дивіться також Зимові Олімпійські ігри-2026: онлайн-трансляція змагань в Італії

Що сталося на відкритті Олімпійських ігор-2026?

Іспанський фігурист Тім Дік просто посеред арени "Сан Сіро" зустрівся зі своєю дівчиною, представницею Італії у фігурному катанні Сарою Конті.

Закохані на Олімпійських іграх виступають в одному виді спорту, але різних дисциплінах: Тім разом з Олівією Смарт боротиметься за медалі у танцях на льоду, а Сара з Нікколо Мації вже стали бронзовими призерами у командному турнірі – а попереду ще індивідуальний виступ у змаганнях спортивних пар.

Сара і Тім обійнялися та поцілувалися просто на очах у 80 тисяч глядачів церемонії відкриття на трибунах, але у трансляцію цей момент не потрапив. Цікаво, що саме в цю мить поряд проходили двоє представників олімпійської команди України.

Найкращий момент Олімпійських ігор-2026 – дивіться відео:

Як відбувалася церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026?