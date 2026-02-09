Момент, який вподобали глядачі, трапився під час параду атлетів. Він довів, що на Олімпіаді є місце для справжнього кохання, пише сторінка AmorosLive у мережі X.
Що сталося на відкритті Олімпійських ігор-2026?
Іспанський фігурист Тім Дік просто посеред арени "Сан Сіро" зустрівся зі своєю дівчиною, представницею Італії у фігурному катанні Сарою Конті.
Закохані на Олімпійських іграх виступають в одному виді спорту, але різних дисциплінах: Тім разом з Олівією Смарт боротиметься за медалі у танцях на льоду, а Сара з Нікколо Мації вже стали бронзовими призерами у командному турнірі – а попереду ще індивідуальний виступ у змаганнях спортивних пар.
Сара і Тім обійнялися та поцілувалися просто на очах у 80 тисяч глядачів церемонії відкриття на трибунах, але у трансляцію цей момент не потрапив. Цікаво, що саме в цю мить поряд проходили двоє представників олімпійської команди України.
Як відбувалася церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026?
- Парад атлетів відбувся не на одній арені в Мілані, а одразу на всіх локаціях Олімпіади.
- Український прапор на "Сан Сіро" несла Єлизавета Сидьорко, а в Кортіні стяг здіймав Владислав Гераскевич.
- Олімпійський вогонь також вперше запалювали синхронно у двох місцях – на Арці миру в Мілані та на площі в Кортіні.