Мы могли бы иметь больше атлетов в фигурном катании, а также бороться за медали в хоккее и бобслее, где Украина совсем не соревнуется. 24 Канал рассказывает об украинском следе в других командах на Олимпийских играх-2026.

Кто из хоккеистов имеет украинские корни?

Как отмечает сайт Олимпиады, в заявке сборной Соединенных Штатов на мужской хоккейный турнир есть сразу двое этнических украинцев – братья Брейди и Мэттью Ткачук. Интересно, что и отец, и мать спортсменов имеют прадедов из Украины, а в семье сохранены украинские традиции, в частности кулинарные.



Семья Ткачуков / фото из инстаграма Брейди Ткачука

Еще двое украинцев есть в составе главного фаворита хоккейных соревнований – Канады. Это Колтон Парайко и Кейл Макар. Оба в интервью рассказывали об украинском происхождении своих родственников.

Кто мог бы представлять Украину в бобслее?

В гонке двухместных бортированных саней по ледяному желобу от Украины могла бы выступать Надя Пастернак, которая выступает под швейцарским флагом.



Надя Пастернак / фото из инстаграма

Девушка рассказывала, что ее прадед был украинцем. Она также болезненно переживает войну в Украине и говорит о страданиях нашего государства со слезами на глазах.

Почему украинские фигуристы выступают за другие страны?

Больше всего потерянных талантов Украина имеет в фигурном катании: школа этого вида спорта всегда была сильной, но отсутствие надлежащих условий для тренировок и слабое финансирование заставляли спортсменов искать судьбы в других странах.

Танцор на льду Вадим Колесник, как отмечает Википедия, родился в Харькове. Но в возрасте 15 лет решился переехать в Детройт и строить карьеру в США. Летом 2025 года украинец получил американское гражданство и право представлять свою новую страну на Олимпийских играх.

Ольга Микутина с 2016 года представляет на международной арене Австрию, хотя успела стать 3-кратной чемпионкой Украины на юношеском уровне.

Уроженка Одессы София Довгаль попала на Родине в неприятную ситуацию: ей долго не могли найти партнера. Поэтому пришлось отправляться в Польшу, где тренеры сформировали для нее пару с Виктором Кулешей. Уже под польским флагом Довгаль стала двукратной чемпионкой Европы.



София Довгаль / фото из инстаграма

Федор Кулиш на Олимпиаде в Милане и Кортине представляет Латвию – и это следствие трагических событий. Во время коронавирусной пандемии родители украинца умерли, залив его сиротой. Чтобы продолжать тренировки и бороться за свою мечту, Федор уехал в Латвию, где начал активнее тренироваться и в конце концов получил олимпийскую лицензию.

Александр Селевко выступил в соревнованиях одиночек за Эстонию – он единственный фигурист этой страны, который получил право кататься на Олимпиаде. Родители Александра из Украины, но переехали в балтийское государство в начале "нулевых". Селевко родился уже в Эстонии.