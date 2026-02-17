Ми могли б мати більше атлетів у фігурному катанні, а також боротися за медалі в хокеї та бобслеї, де Україна зовсім не змагається. 24 Канал розповідає про український слід в інших командах на Олімпійських іграх-2026.

Хто з хокеїстів має українське коріння?

Як зазначає сайт Олімпіади, у заявці збірної Сполучених Штатів на чоловічий хокейний турнір є одразу двоє етнічних українців – брати Брейді та Меттью Ткачуки. Цікаво, що і батько, і мати спортсменів мають прадідів з України, а в родині збережені українські традиції, зокрема кулінарні.



Родина Ткачуків / фото з інстаграму Брейді Ткачука

Ще двоє українців є у складі головного фаворита хокейних змагань – Канади. Це Колтон Парайко і Кейл Макар. Обидва в інтерв'ю розповідали про українське походження своїх родичів.

Хто міг би представляти Україну у бобслеї?

У перегонах двомісних бортованих саней льодяним жолобом від України могла б виступати Надя Пастернак, яка виступає під швейцарським прапором.



Надя Пастернак / фото з інстаграму

Дівчина розповідала, що її прадід був українцем. Вона також болюче переживає війну в Україні і говорить про страждання нашої держави зі сльозами на очах.

Чому українські фігуристи виступають за інші країни?

Найбільше втрачених талантів Україна має у фігурному катанні: школа цього виду спорту завжди була сильною, але відсутність належних умов для тренувань та слабке фінансування змушували спортсменів шукати долі деінде.

Танцюрист на льоду Вадим Колесник, як зазначає Вікіпедія, народився у Харкові. Але у віці 15 років наважився переїхати до Детройта і будувати кар'єру в США. Влітку 2025 року українець отримав американське громадянство і право представляти свою нову країну на Олімпійських іграх.

Ольга Мікутіна з 2016 року представляє на міжнародній арені Австрію, хоча встигла стати 3-разовою чемпіонкою України на юнацькому рівні.

Уродженка Одеси Софія Довгаль потрапила на Батьківщині у неприємну ситуацію: їй довго не могли знайти партнера. Тож довелося вирушати до Польщі, де тренери сформували для неї пару з Віктором Кулешею. Вже під польським прапором Довгаль стала дворазовою чемпіонкою Європи.



Софія Довгаль / фото з інстаграму

Федір Куліш на Олімпіаді в Мілані і Кортіні представляє Латвію – і це наслідок трагічних подій. Під час коронавірусної пандемії батьки українця померли, залиливши його сиротою. Щоб продовжувати тренування і боротися за свою мрію, Федір виїхав до Латвії, де почав активніше тренуватися і зрештою здобув олімпійську ліцензію.

Олександр Селевко виступив у змаганнях одинаків за Естонію – він єдиний фігурист цієї країни, який отримав право кататися на Олімпіаді. Батьки Олександра з України, але переїхали до балтійської держави на початку "нульових". Селевко народився вже в Естонії.