Уже сегодня, 6 февраля, в Милане стартуют 25-е зимние Олимпийские игры. Соревнования продлятся до 22-го числа и в ходе них будет разыграно 116 комплектов медалей.

Россия как страна отстранена от участия в зимней Олимпиаде из-за войны в Украине. Однако представители страны-террористки пытаются испортить спортивный праздник, сообщает РИА Новости.

Что в России говорят о кибератаках на Олимпиаду?

За несколько дней до старта Игр стало известно о массированных хакерских атаках на инфраструктуру Олимпийских игр. Об этом рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью ANSA.

По его информации атакованы были сайты Олимпийских игр, цифровые системы отелей, а также ресурсы МИД Италии. В России же выступили с заявлением относительно этих обвинений.

Ожидаемо, что представители страны-террористки обвинили итальянцев во лжи. С подобным заявлением выступила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Если подобные заявления делаются без доказательств, их следует называть клеветой,

– заявила Захарова.

Напомним, что зимняя Олимпиада в Милане и прилегающих регионах Италии собрала представителей 92-х стран мира. Украина также есть среди участников. Наша страна направила на Игры 46 спортсменов.

Будут ли россияне на зимних Олимпийских играх?