Украинские паралимпийцы не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 из-за допуска россиян и белорусов под собственными флагами. Украина также требует от организаторов не использовать на арене в Вероне украинский флаг.

В ответ на такое заявление Паралимпийского комитета Украины на болотах открыла рот, когда не просили, существо по имени Мария Захарова – пресс-секретарь российского МИДа. Пропагандистка цинично начала рассказывать что-то про олимпийские ценности и человечность, пишет "РИА Новости".

Что в России сказали о бойкоте Украиной открытия Паралимпиады?

Алкоголичка Захарова решила, что она может учить кого-то ценностям и принципам на фоне преступлений, совершенных кремлевским режимом, на который она покорно работает.

Киевский режим пытается растоптать как принципы олимпизма, так и основы человечности,

– плюнула желчью пресс-секретарь вражеского МИДа.

Почему Украина бойкотирует открытие Паралимпийских игр-2026 в Италии?