Сборная Украины по биатлону определилась с составом на зимние Всемирные игры среди военнослужащих. Тренерский штаб "сине-желтых" отобрал 9 спортсменов, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Кто из украинцев будет участвовать во Всемирных играх среди военных

Наша команда выступит на Играх достаточно сильным составом. Стоит выделить присутствие в списке Юлии Джимы, Ирины Петренко, Богдана Цымбала и Артема Тищенко.

Состав сборной Украины

Женщины: Юлия Джима, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Валерия Дмитренко, Ирина Петренко.

Юлия Джима, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Валерия Дмитренко, Ирина Петренко. Мужчины: Денис Насико, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.

Отметим, что зимние Всемирные игры военнослужащих будут проходить в швейцарском Люцерне с 23 по 30 марта. Атлеты будут соревноваться в биатлоне, лыжных гонках, гонке патрулей, горных лыжах, лыжном ориентировании, сноуборде, прыжках на лыжах с парашютом.

Нынешнее первенство станет пятым по счету. Всемирные игры среди военных проводят раз в четыре года, в год предшествующий зимним Олимпийским играм.