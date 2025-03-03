В шведском Стокгольме состоялись утешительные биатлонные забеги на шоу-гонке Skidskyttekampen. Организаторы провели их в формате суперспринта, сообщает 24 Канал.
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Впервые не в финале
Массовые старты прошли только с двумя огневыми рубежами. Участие в них приняли и украинцы – Юлия Джима среди женщин и Дмитрий Пидручный у мужчин.
Каждая ошибка могла дорого стоить, учитывая короткую дистанцию. В конце концов украинцы допустили по три ошибки, поэтому за победу уже не могли бороться.
Джима пыталась держаться рядом с лидерами, однако через три штрафных круга заняла последнее шестое место. Пидручный же приехал предпоследним, причем от четвертого места Дмитрий отстал на 0,1 секунды.
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Таким образом, украинцы не попали в финальный забег Skidskyttekampen. Победа же досталась паре из Финляндии. Суви Минкинен и Теро Сеппяля опередили шведов на 1,1 секунды.