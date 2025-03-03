У шведському Стокгольмі відбулись втішні біатлонні забіги на шоу-гонці Skidskyttekampen. Організатори провели їх у форматі суперспринту, повідомляє 24 Канал.

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Вперше не у фіналі

Масові старти пройшли лише з двома вогневими рубежами. Участь у них взяли і українці – Юлія Джима серед жінок та Дмитро Підручний у чоловіків.

Кожна помилка могла дорого коштувати з огляду на коротку дистанцію. Зрештою українці припустились по три помилки, тому за перемогу вже не могли боротися.

Джима намагалась триматись поруч із лідерами, проте через три штрафні кола посіла останнє шосте місце. Підручний же приїхав передостаннім, причому від четвертого місця Дмитро відстав на 0,1 секунди.

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Таким чином, українці не потрапили до фінального забігу Skidskyttekampen. Перемога ж дісталась парі з Фінляндії. Суві Мінккінен та Теро Сеппяля випередили шведів на 1,1 секунди.