Онлайн-трансляция церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026

В Милане и близлежащих регионах стартуют зимние Олимпийские игры-2026. Соревнования продлятся с 6 по 22 февраля.

Украина отправилась на Игры в составе 46-ти спортсменов в 11-ти видах спорта. Кроме этого наша команда примет участие в церемонии открытия соревнований, сообщает 24 Канал.

По теме Все, что стоит знать о зимних Олимпийских играх-2026: все участники, виды спорта и где смотреть

Что надо знать о зимней Олимпиаде-2026?

Всего участие в зимней Олимпиаде примут спортсмены из 92-х стран мира. Также отдельно на соревнования приедет группа из 20-ти "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси.

Национальные олимпийские комитеты этих стран отстранены от международных соревнований из-за войны в Украине. Однако МОК допускает индивидуальных спортсменов из России и Беларуси на условиях нейтральности.

Общее количество атлетов равно 2871 спортсмену. Они разыграют 116 комплектов медалей в следующих 16-ти видах спорта:

фристайл (15 комплектов медалей)

конькобежный спорт (14)

лыжные гонки (12)

биатлон (11)

сноубординг (11)

горнолыжный спорт (10)

прыжки с трамплина (6)

фигурное катание (5)

санный спорт (5)

бобслей (4)

альпинизм (3)

скелетон (3)

керлинг (3)

лыжное двоеборье (3)

хоккей (2)

Когда и где церемония открытия?

Церемония открытия зимних Олимпийских игр пройдет на главном стадионе Милана "Сан-Сиро". Арена вмещает почти 80 тысяч зрителей и является домашней для двух грандов итальянского футбола Милана и Интера.

Начало церемонии – в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция мероприятия состоится на канале Общественное Спорт. В свою очередь 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия зимней Олимпиады.

Онлайн-трансляция церемонии открытия