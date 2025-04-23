Международная федерация хоккея прокомментировала слухи о допуске россиян к Олимпиаде-2026

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся в Италии. В последнее время появилось немало тревожных звоночков о вероятном допуске "нейтральных" россиян к международному спортивному мероприятию.

Россия планирует полноценно вернуться на Зимнюю Олимпиаду-2026. В стране-агрессоре надеются выступать даже в командных видах спорта, в хоккейном турнире, пишет 24 Канал.

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Допустят ли российских хоккеистов к Олимпиаде-2026

Российские пропагандисты распространили фейк, якобы Международная федерация хоккея (IIHF) в ближайшее время примет решение о допуске их сборной по хоккею на Олимпиаду-2026 с гимном и флагом.

Член совета IIHF и генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс прокомментировал слухи, поставив на место россиян.

"У нас не было никакого заседания, не собирались по этому поводу. Мы об этом не говорили. Это просто сплетни. Не знаю, откуда вы это берете. Но это сплетни.

Российский флаг? Смотрите, во-первых, у нас нет повода собираться по этому вопросу. Это вопрос не наш, а МОК. Не знаю, кто автор этой пропаганды, но это неправильно. Это ни на копейку не соответствует действительности", – сказал Козиолс в интервью российским СМИ.

Справка. Зимняя Олимпиада-2026 года состоится с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Напомним, что в начале года IIHF должны были принять решение о допуске сборных России и Беларуси по хоккею к международным турнирам. Тогда президент Международной федерации Люк Тардиф заявил, что возвращение россиян и белорусов будет зависеть от завершения войны в Украине.

К слову, IIHF не допустила представителей стран-агрессоров к участию в чемпионате мира-2026, который стартует 15 мая.