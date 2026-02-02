Как в Украине будут показывать зимние Олимпийские игры-2026: полный список трансляций
- Официальным транслятором зимних Олимпийских игр 2026 в Украине является Суспільне, а соревнования можно будет посмотреть на его каналах и сайте.
- На соревнования в Италии квалифицировались 46 украинских спортсменов, которые будут соревноваться за медали в 11 видах спорта.
С 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры. Их будут принимать Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Почти три тысячи атлетов будут соревноваться за 116 комплектов медалей. 24 Канал рассказывает, где можно будет следить за Белой Олимпиадой.
Читайте также Кто является рекордсменом Украины по количеству олимпийских медалей
Где смотреть Олимпиаду-2026?
Официальным транслятором ОИ-2026 в Украине является Суспільне. В свободном доступе соревнования можно будет посмотреть на канале Суспільне Спорт, на местных телеканалах Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Львов, Суспільне Харьков и т.д.) и на сайте Суспільне Спорт.
Также Олимпиаду будет освещать Радио Проминь. На нем будут доступны обзоры соревнований, подкасты и различные программы об Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Количество эфирных часов составит не менее 125 часов. В частности, ежедневно будут выходить информационно-аналитические студии об Олимпийских играх.
Кто будет представлять Украину?
На соревнования в Италии смогли квалифицироваться 46 украинских спортсменов. Они будут бороться за медали в 11 видах спорта:
- биатлон;
- горнолыжный спорт;
- лыжное двоеборье;
- лыжные гонки;
- санный спорт;
- скелетон;
- сноубординг;
- прыжки на лыжах с трамплина;
- фигурное катание;
- фристайл;
- шорт-трек.
Справка. Больше всего наша страна будет иметь представительство в биатлоне и санном спорте (по десять), а также во фристайле (девять).
Отметим, что сборная Украины на последних двух зимних Олимпиадах выигрывала медали только во фристайле. "Золото" и "серебро" завоевал Александр Абраменко, который уже завершил карьеру.
Что известно об успехах Украины на зимних Олимпиадах?
Впервые наша страна приняла участие в Играх в 1994 году. Тогда первую медаль для "сине-желтых" завоевала Валентина Цербе-Несина, а дебютное "золото" – Оксана Баюл.
В целом Украина имеет в своем активе пока девять наград: три "золота", одно "серебро" и пять "бронз".
Самым успешным видом спорта является биатлон (5 медалей). Еще по две награды украинцы выиграли во фристайле и фигурном катании.