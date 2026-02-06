Кто представит Украину на зимних Олимпийских играх-2026: полный состав команды
- Украинская команда на зимних Олимпийских играх-2026 будет представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта.
- Больше всего спортсменов заявлено в биатлоне и санном спорте, а также украинцы будут соревноваться во фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте и других дисциплинах.
Уже 6 февраля в итальянском Милане стартуют зимние Олимпийские игры-2026. Участие в соревнованиях примут атлеты из почти сотни стран мира.
Среди них будет и сборная Украины, которая представлена в 11-ти видах спорта. НОК сообщил о составе нашей команды, а также дисциплины, в которых спортсмены будут соревноваться.
В каких видах спорта будет Украина?
46 украинских спортсменов будут выступать в различных зимних видах спорта. Больше всего спортсменов заявлено в биатлоне и санном спорте – по 10.
Также украинцы будут соревноваться во фристайле (9), лыжных гонках (6), горнолыжном спорте, лыжном двоеборье и прыжках с трамплина (по 2).
По одному представителю Украина будет иметь в скелетоне, сноубординге и фигурном катании, еще двух – в шорт-треке.
Кто будет представлять Украину?
- Биатлон
У этом виде спорта страну представляют: Богдан Борковский, Елена Городна, Юлия Джима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Кристина Дмитренко, Виталий Мандзин, Александра Меркушина, Дмитрий Пидручный и Дарья Чалык.
- Горнолыжный спорт
За Украину выступают: Дмитрий Шепюк и Анастасия Шапиленко.
- Лыжное двоеборье
Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец.
- Лыжные гонки
Представлены сразу несколькими спортсменами: Дмитрием Драгуном, Анастасией Никон, Александром Лисогором, Елизаветой Ноприенко, Дарьей Мигаль и Софией Шкатулой.
Скелетон
Украину представляет Владислав Гераскевич
Сноубординг
Аннамари Данча.
Прыжки на лыжах с трамплина
Выступают Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.
Фигурное катание на коньках
Представляет Кирилл Марсак.
Фристайл
Заявлены Ян Гаврюк, Ангелина Брыкина, Дмитрий Котовский, Нелли Попович, Максим Кузнецов, Диана Яблонская, Александр Окипнюк, Оксана Яцюк и Екатерина Коцар.
Шорт-трек
За национальную команду выступают Олег Гандей и Елизавета Сидорко.
Санный спорт
Представляют Богдан Бабура, Даниил Марциновский, Игорь Гой, Александра Мох, Антон Дукач, Елена Смага, Назарий Качмар, Елена Стецкив, Андрей Мандзий и Юлианна Туницкая.
Что известно об Олимпиаде-2026?
- Зимние Олимпийские игры 2026 проходят 6 – 22 февраля в Италии, в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Впервые современные Игры проходят одновременно в двух крупных городах.
- На Играх ожидается участие почти 3 000 спортсменов из более 90 стран мира, которые будут бороться за 116 комплектов медалей в 16 видах спорта– от биатлона и фигурного катания до фристайла и санного спорта. Новым в программе является ски-альпинизм среди дисциплин.
- Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 спортсменов в различных зимних дисциплинах, а трансляции для зрителей в Украине обеспечивает "Суспільне".