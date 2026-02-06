Кто представит Украину на зимних Олимпийских играх-2026: полный состав команды

Уже 6 февраля в итальянском Милане стартуют зимние Олимпийские игры-2026. Участие в соревнованиях примут атлеты из почти сотни стран мира.

Среди них будет и сборная Украины, которая представлена в 11-ти видах спорта. НОК сообщил о составе нашей команды, а также дисциплины, в которых спортсмены будут соревноваться.

В каких видах спорта будет Украина?

46 украинских спортсменов будут выступать в различных зимних видах спорта. Больше всего спортсменов заявлено в биатлоне и санном спорте – по 10.

Также украинцы будут соревноваться во фристайле (9), лыжных гонках (6), горнолыжном спорте, лыжном двоеборье и прыжках с трамплина (по 2).

По одному представителю Украина будет иметь в скелетоне, сноубординге и фигурном катании, еще двух – в шорт-треке.

Кто будет представлять Украину?

Биатлон

У этом виде спорта страну представляют: Богдан Борковский, Елена Городна, Юлия Джима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Кристина Дмитренко, Виталий Мандзин, Александра Меркушина, Дмитрий Пидручный и Дарья Чалык.

Горнолыжный спорт

За Украину выступают: Дмитрий Шепюк и Анастасия Шапиленко.

Лыжное двоеборье

Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец.

Лыжные гонки

Представлены сразу несколькими спортсменами: Дмитрием Драгуном, Анастасией Никон, Александром Лисогором, Елизаветой Ноприенко, Дарьей Мигаль и Софией Шкатулой.

Скелетон

Украину представляет Владислав Гераскевич

Сноубординг

Аннамари Данча.

Прыжки на лыжах с трамплина

Выступают Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк.

Фигурное катание на коньках

Представляет Кирилл Марсак.

Фристайл

Заявлены Ян Гаврюк, Ангелина Брыкина, Дмитрий Котовский, Нелли Попович, Максим Кузнецов, Диана Яблонская, Александр Окипнюк, Оксана Яцюк и Екатерина Коцар.

Шорт-трек

За национальную команду выступают Олег Гандей и Елизавета Сидорко.

Санный спорт

Представляют Богдан Бабура, Даниил Марциновский, Игорь Гой, Александра Мох, Антон Дукач, Елена Смага, Назарий Качмар, Елена Стецкив, Андрей Мандзий и Юлианна Туницкая.

