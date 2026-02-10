"Бронзу" никто не получил: на Олимпиаде-2026 произошла уникальная в истории ситуация
- На Олимпиаде 2026 в Милане в соревнованиях по горнолыжной комбинации две пары спортсменов финишировали с одинаковым временем, получив серебро, а бронзовую медаль никто не получил.
- Украинская команда на Олимпиаде-2026 состоит из 46 спортсменов, и Норвегия лидирует в общем зачете медалей.
На Зимних Олимпийских играх 2026 в городе Милан (Италия) произошла уникальная спортивная ситуация, которая практически не имеет аналогов в истории Игр. Равные результаты двух команд привели к тому, что никто не получил бронзовую медаль.
Согласно МОК, медали, которые не были вручены, не используются повторно, а хранятся оргкомитетом или передаются в Олимпийский музей для исторических целей. Для случаев ничьих, организаторы заранее изготавливают дополнительные медали и держат запас на месте проведения Игр, сообщают ABC News.
Как это произошло?
В соревнованиях по горнолыжной комбинации ни одна команда не получила бронзовую медаль. Это произошло потому, что две пары спортсменов финишировали с абсолютно одинаковым временем, показав идентичный результат. По правилам соревнований, обоим дуэтам было присуждено серебро, а третье место просто не определили – и бронзы не вручали никому.
Победителями соревнований стали швейцарские спортсмены, которые финишировали с лучшим временем. Вторые места поделили между собой представители Австрии и еще одна команда из Швейцарии, что и привело к такой необычной ситуации на пьедестале.
Результаты гирколижной комбинации/Скриншот с МОК
Это редкий случай, когда из-за точности хронометража призовые места распределяются без бронзового призера, но он полностью соответствует действующим правилам соревнований.
Подобная ситуация случалась лишь один раз за всю историю Олимпиад – в 1980 году на трамплине в Лейк-Плэсиде японский прыгун Хироказу Яги разделил серебро с восточногерманским Манфредом Декертом. В горнолыжном спорте такое случается немного чаще – на зимних Олимпиадах это уже седьмой случай, однако все равно это редкость.
Как прошли первые дни Олимпиады-2026?
Украину на Играх представляет внушительная команда – 46 спортсменов, что является самой масштабной делегацией со времен Олимпиады-2010.
В первые дни соревнований украинцы выступали в нескольких дисциплинах: санный спорт, биатлон, горнолыжный спорт, сноубординг. Результаты были разными: некоторые спортсмены боролись за места в финалах, другие – не смогли пройти в следующие раунды.
- По данным МОК, Норвегия уверенно лидирует на Олимпиаде-2026, получая медали почти во всех зимних дисциплинах и удерживая первое место в общем зачете.