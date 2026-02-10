"Бронзу" никто не получил: на Олимпиаде-2026 произошла уникальная в истории ситуация

На Зимних Олимпийских играх 2026 в городе Милан (Италия) произошла уникальная спортивная ситуация, которая практически не имеет аналогов в истории Игр. Равные результаты двух команд привели к тому, что никто не получил бронзовую медаль.

Согласно МОК, медали, которые не были вручены, не используются повторно, а хранятся оргкомитетом или передаются в Олимпийский музей для исторических целей. Для случаев ничьих, организаторы заранее изготавливают дополнительные медали и держат запас на месте проведения Игр, сообщают ABC News.

Как это произошло?

В соревнованиях по горнолыжной комбинации ни одна команда не получила бронзовую медаль. Это произошло потому, что две пары спортсменов финишировали с абсолютно одинаковым временем, показав идентичный результат. По правилам соревнований, обоим дуэтам было присуждено серебро, а третье место просто не определили – и бронзы не вручали никому.

Победителями соревнований стали швейцарские спортсмены, которые финишировали с лучшим временем. Вторые места поделили между собой представители Австрии и еще одна команда из Швейцарии, что и привело к такой необычной ситуации на пьедестале.

Результаты гирколижной комбинации/Скриншот с МОК

Это редкий случай, когда из-за точности хронометража призовые места распределяются без бронзового призера, но он полностью соответствует действующим правилам соревнований.

Подобная ситуация случалась лишь один раз за всю историю Олимпиад – в 1980 году на трамплине в Лейк-Плэсиде японский прыгун Хироказу Яги разделил серебро с восточногерманским Манфредом Декертом. В горнолыжном спорте такое случается немного чаще – на зимних Олимпиадах это уже седьмой случай, однако все равно это редкость.

