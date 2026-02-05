Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине: расписание соревновательного дня
Олимпийские игры-2026 продолжаются менее трех недель – поэтому каждый соревновательный день полон интриг и ярких моментов. 2800 спортсменов в Италии борются за медали и славу для себя и своих государств.
Официально Олимпийские игры стартуют 6 февраля церемонией открытия на арене "Сан-Сиро" в Милане. Но соревнования в командных видах спорта начинаются еще раньше. 24 Канал подготовил расписание соревновательного дня.
Какая программа Олимпийских игр-2026?
Всего запланировано 116 медальных событий в 16 дисциплинах. Первые награды разыгрываются 7 февраля, а последние – в день закрытия Игр 22 февраля.
Впервые на Олимпийских играх дебютирует ски-альпинизм.
Украина имеет 46 представителей в 11 видах спорта, больше всего – в биатлоне, санном спорте и лыжной акробатике.
Что смотреть на Олимпийских играх 5 февраля?
Сегодня на ледовые арены выйдут команды в керлинге і хоккее, а в сноуборде запланированы квалификационные заезды.
Расписание дня на Олимпиаде-2026, киевское время (медальные события выделены)
11:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Великобритания – Эстония
11:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Швеция – Чехия
11:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Норвегия – США
11:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Корея – Италия
13:10. Хоккей. Женщины. Групповой этап. Швеция – Германия
15:35. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Норвегия – Канада
15:35. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. США – Швейцария
15:40. Хоккей. Женщины. Групповой этап. Италия – Франция
17:40. Хоккей. Женщины. Групповой этап. США – Чехия
20:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Канада – Италия
20:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Швейцария – Корея
20:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Эстония – Швеция
20:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Чехия – Великобритания
20:30. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация (попытка 1)
21:15. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация (попытка 2)
22:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация (попытка 3)
22:10. Хоккей. Женщины. Групповой этап. Италия – Канада
Что еще стоит знать об Олимпиаде-2026?
- Олимпиада-2026 – первая в истории, которую официально принимают сразу два города. Кортина уже была хозяйкой Игр 1956 года.
- Церемонии открытия и закрытия состоятся на разных аренах: миланском "Сан-Сиро" и амфитеатре в Вероне.
- Россияне и белорусы не допущены к Играм со своими национальными символами, но 20 атлетов будут в составе "нейтральной" команды.