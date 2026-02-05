Официально Олимпийские игры стартуют 6 февраля церемонией открытия на арене "Сан-Сиро" в Милане. Но соревнования в командных видах спорта начинаются еще раньше. 24 Канал подготовил расписание соревновательного дня.

Смотрите также Как в Украине будут показывать зимние Олимпийские игры-2026: полный список трансляций

Какая программа Олимпийских игр-2026?

Всего запланировано 116 медальных событий в 16 дисциплинах. Первые награды разыгрываются 7 февраля, а последние – в день закрытия Игр 22 февраля.

Впервые на Олимпийских играх дебютирует ски-альпинизм.

Украина имеет 46 представителей в 11 видах спорта, больше всего – в биатлоне, санном спорте и лыжной акробатике.

Что смотреть на Олимпийских играх 5 февраля?

Сегодня на ледовые арены выйдут команды в керлинге і хоккее, а в сноуборде запланированы квалификационные заезды.

Расписание дня на Олимпиаде-2026, киевское время (медальные события выделены)

11:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Великобритания – Эстония

11:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Швеция – Чехия

11:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Норвегия – США

11:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Корея – Италия

13:10. Хоккей. Женщины. Групповой этап. Швеция – Германия

15:35. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Норвегия – Канада

15:35. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. США – Швейцария

15:40. Хоккей. Женщины. Групповой этап. Италия – Франция

17:40. Хоккей. Женщины. Групповой этап. США – Чехия

20:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Канада – Италия

20:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Швейцария – Корея

20:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Эстония – Швеция

20:05. Керлинг. Смешанные пары. Предварительный этап. Чехия – Великобритания

20:30. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация (попытка 1)

21:15. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация (попытка 2)

22:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация (попытка 3)

22:10. Хоккей. Женщины. Групповой этап. Италия – Канада

Что еще стоит знать об Олимпиаде-2026?