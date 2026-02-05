Офіційно Олімпійські ігри стартують 6 лютого церемонією відкриття на арені "Сан-Сіро" у Мілані. Але змагання у командних видах спорту починаються ще раніше. 24 Канал підготував розклад змагального дня.
Яка програма Олімпійських ігор-2026?
Загалом заплановано 116 медальних подій у 16 дисциплінах. Перші нагороди розігруються 7 лютого, а останні – в день закриття Ігор 22 лютого.
Вперше на Олімпійських іграх дебютує скі-альпінізм.
Україна має 46 представників в 11 видах спорту, найбільше – в біатлоні, санному спорті та лижній акробатиці.
Що дивитися на Олімпійських іграх 5 лютого?
Сьогодні на льодові арени вийдуть команди у керлінгу і хокеї, а у сноуборді заплановано кваліфікаційні заїзди.
Розклад дня на Олімпіаді-2026, київський час (медальні події виділено)
11:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Велика Британія – Естонія
11:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Швеція – Чехія
11:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Норвегія – США
11:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Корея – Італія
13:10. Хокей. Жінки. Груповий етап. Швеція – Німеччина
15:35. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Норвегія – Канада
15:35. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. США – Швейцарія
15:40. Хокей. Жінки. Груповий етап. Італія – Франція
17:40. Хокей. Жінки. Груповий етап. США – Чехія
20:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Канада – Італія
20:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Швейцарія – Корея
20:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Естонія – Швеція
20:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Чехія – Велика Британія
20:30. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація (спроба 1)
21:15. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація (спроба 2)
22:00. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація (спроба 3)
22:10. Хокей. Жінки. Груповий етап. Італія – Канада
Що ще варто знати про Олімпіаду-2026?
- Олімпіада-2026 – перша в історії, яку офіційно приймають одразу два міста. Кортіна вже була господаркою Ігор 1956 року.
- Церемонії відкриття та закриття відбудуться на різних аренах: міланському "Сан-Сіро" та амфітеатрі у Вероні.
- Росіяни та білоруси не допущені до Ігор зі своїми національними символами, але 20 атлетів будуть у складі "нейтральної" команди.