Офіційно Олімпійські ігри стартують 6 лютого церемонією відкриття на арені "Сан-Сіро" у Мілані. Але змагання у командних видах спорту починаються ще раніше. 24 Канал підготував розклад змагального дня.

Яка програма Олімпійських ігор-2026?

Загалом заплановано 116 медальних подій у 16 дисциплінах. Перші нагороди розігруються 7 лютого, а останні – в день закриття Ігор 22 лютого.

Вперше на Олімпійських іграх дебютує скі-альпінізм.

Україна має 46 представників в 11 видах спорту, найбільше – в біатлоні, санному спорті та лижній акробатиці.

Що дивитися на Олімпійських іграх 5 лютого?

Сьогодні на льодові арени вийдуть команди у керлінгу і хокеї, а у сноуборді заплановано кваліфікаційні заїзди.

Розклад дня на Олімпіаді-2026, київський час (медальні події виділено)

11:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Велика Британія – Естонія

11:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Швеція – Чехія

11:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Норвегія – США

11:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Корея – Італія

13:10. Хокей. Жінки. Груповий етап. Швеція – Німеччина

15:35. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Норвегія – Канада

15:35. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. США – Швейцарія

15:40. Хокей. Жінки. Груповий етап. Італія – Франція

17:40. Хокей. Жінки. Груповий етап. США – Чехія

20:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Канада – Італія

20:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Швейцарія – Корея

20:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Естонія – Швеція

20:05. Керлінг. Змішані пари. Попередній етап. Чехія – Велика Британія

20:30. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація (спроба 1)

21:15. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація (спроба 2)

22:00. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація (спроба 3)

22:10. Хокей. Жінки. Груповий етап. Італія – Канада

