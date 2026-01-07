Квалификация к главным соревнованиям четырехлетия в зимних видах спорта продлится до 18 января. Поэтому борьба за новые пропуски для сборной еще не завершена, пишет 24 Канал со ссылкой на НОК.

Сколько спортсменов Украина уже гарантированно будет иметь на Олимпиаде?

Министерство молодежи и спорта перечислило 20 лицензий, которые украинские спортсмены уже получили:

биатлон – 10;

лыжные гонки – 5;

горнолыжный спорт – 2;

шорт-трек – 2;

фигурное катание – 1.

Точно должен добавиться к этому списку скелетон: участник двух предыдущих Олимпиад Владислав Гераскевич, по словам президента НОК Вадима Гутцайта, станет знаменосцем сборной в Милане.

Как Украина была представлена на других Олимпиадах?

Если брать чисто Зимние игры, то наименьшее количество лицензий украинцы получили в 2018 году на Олимпиаду в Пхенчхане. Там в протоколах под сине-желтым флагом были указаны только 33 спортсмена.

А наибольшее представительство наша страна имела в 2002 году в Солт-Лейк-сити – 68 атлетов. Но это не помогло завоевать хотя бы одну медаль.

Когда и где будет проходить Олимпиада-2026?