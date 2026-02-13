В Олимпийской деревне закончились презервативы – весь запас израсходовали за три дня

Бесплатные презервативы, розданные в олимпийской деревне на зимних Играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, разошлись уже на ранних этапах Игр. Это быстрое использование снова привлекло к себе внимание общественности.

Презервативы в Олимпийской деревне Кортины распродали всего за три дня. Организаторы обещают решить проблему, сообщает La Stampa.

Почему презервативы на Олимпиаде-2026 закончились так быстро?

В олимпийских селах раздача презервативов является традицией, которая передается из поколения в поколение. Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана пропагандировал здоровый образ жизни и профилактику, разместив герб региона на упаковках презервативов, которые распространялись в миланской деревне.

Спортсмен, пожелавший остаться анонимом, делится.

Всего три дня – и все запасы разобрали. Говорят, что привезут еще, но когда это произойдет – неизвестно,

– рассказал олимпиец.

Раздача презервативов на зимних Играх оказалась скромнее, чем ожидали спортсмены. В Париже два года назад на каждого выделяли по два презерватива в день, и всего раздали 300 000. На этот раз же цифра даже не дотянула до 10 000.

