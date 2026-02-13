Презервативы в Олимпийской деревне Кортины распродали всего за три дня. Организаторы обещают решить проблему, сообщает La Stampa.
Смотрите также Работает за еду: на Олимпийских играх нашли самого милого работника
Почему презервативы на Олимпиаде-2026 закончились так быстро?
В олимпийских селах раздача презервативов является традицией, которая передается из поколения в поколение. Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана пропагандировал здоровый образ жизни и профилактику, разместив герб региона на упаковках презервативов, которые распространялись в миланской деревне.
Спортсмен, пожелавший остаться анонимом, делится.
Всего три дня – и все запасы разобрали. Говорят, что привезут еще, но когда это произойдет – неизвестно,
– рассказал олимпиец.
Раздача презервативов на зимних Играх оказалась скромнее, чем ожидали спортсмены. В Париже два года назад на каждого выделяли по два презерватива в день, и всего раздали 300 000. На этот раз же цифра даже не дотянула до 10 000.
Когда и почему на Олимпийских играх начали предоставлять презервативы спортсменам?
- Как сообщает The Asia Business Daily, презервативы впервые официально раздали на Олимпиаде 1988 года в Сеуле – тогда спортсменам предоставили 8 500 штук. С тех пор их распространение стало обычной практикой на всех Играх, а в 1990-х, из-за глобальной обеспокоенности по СПИДу, количество презервативов значительно возросло.
- На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за вируса Зика раздали рекордные 450 000 презервативов – больше всего за всю историю Игр.
- На зимних Играх 2018 года в Пхенчхане их было 110 000, а на летних Играх 2020 года в Токио – 150 000 (спортсменам советовали забирать их домой из-за карантина). На Олимпиаде 2024 года в Париже 10 500 спортсменов получили 200 000 мужских и 20 000 женских презервативов.