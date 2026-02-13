Презервативи в Олімпійському селі Кортіни розпродали всього за три дні. Організатори обіцяють вирішити проблему, повідомляє La Stampa.
Чому презервативи на Олімпіаді-2026 закінчилися так швидко?
В олімпійських селах роздача презервативів є традицією, яка передається з покоління в покоління. Губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана пропагував здоровий спосіб життя та профілактику, розмістивши герб регіону на упаковках презервативів, які розповсюджувалися в міланському селі.
Спортсмен, який побажав залишитися анонімом, ділиться.
Всього три дні – і всі запаси розібрали. Кажуть, що привезуть ще, але коли це станеться – невідомо,
– розповів олімпієць.
Роздача презервативів на зимових Іграх виявилася скромнішою, ніж очікували спортсмени. У Парижі два роки тому на кожного виділяли по два презервативи на день, і загалом роздали 300 000. Цього разу ж цифра навіть не дотягла до 10 000.
Коли і чому на Олімпійських іграх почали надавати презервативи спортсменам?
- Як повідомляє The Asia Business Daily, презервативи вперше офіційно роздали на Олімпіаді 1988 року в Сеулі – тоді спортсменам надали 8 500 штук. Відтоді їх розповсюдження стало звичною практикою на всіх Іграх, а у 1990-х, через глобальну стурбованість щодо СНІДу, кількість презервативів значно зросла.
- На Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро через вірус Зіка роздали рекордні 450 000 презервативів – найбільше за всю історію Ігор.
- На зимових Іграх 2018 року в Пхьончхані їх було 110 000, а на літніх Іграх 2020 року в Токіо – 150 000 (спортсменам радили забирати їх додому через карантин). На Олімпіаді 2024 року в Парижі 10 500 спортсменів отримали 200 000 чоловічих і 20 000 жіночих презервативів.