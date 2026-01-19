Звезда сборной Украины четко отреагировал на обвинения относительно своих действий в соцсетях
- Александр Зинченко может перейти в Аякс, клуб договорился о его аренде до завершения сезона-2025/2026.
- Зинченко отреагировал на обвинения относительно его действий в соцсетях, подчеркивая, что они не связаны с потенциальным переходом в Аякс.
Александр Зинченко уже в ближайшее время может сменить клубную прописку и с большой вероятностью проведет вторую часть сезона в Нидерландах. Его планирует подписать Аякс – принципиальный соперник ПСВ, где игрок выступал ранее.
После появления этой информации в сети обратили внимание на то, что украинец отписался от своего бывшего клуба в соцсетях и повыдалял фото того периода из инстаграма. Футболист отреагировал на эти разговоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.
Что сказал Зинченко о ПСВ?
Спортсмен заявил, что такие обвинения от некоторых фанатов не являются уместными. По словам Зинченко, он уже давно сделал то, за что его упрекают, так что эти факты никак не связаны с потенциальным переходом в Аякс.
При этом Александр подчеркнул, что с уважением относится к бывшему клубу. Александр с теплотой вспоминает свой период выступлений за эйндховенцев.
Я не был на них подписан уже очень давно. Старые фото просто удалил уже очень давно. И это никак не связано с тем, что происходит сейчас. Потому что это полный бред. Год назад, играя за Арсенал в Лиге чемпионов против ПСВ, когда я забил гол, я его не праздновал. И с большим уважением отношусь к этому клубу, несмотря на то, что я был там в аренде,
– отметил Зинченко.
Что известно о переходе Зинченко в Аякс?
Александр в первой половине сезона-2025/2026 выступал в аренде за Ноттингем Форест. Однако он не смог стать стабильным игроком основы и руководство "лесников" накануне решило, что хочет прекратить сотрудничество и вернуть его в Арсенал.
В Лондоне также не рассчитывают на игрока. В последние дни появлялось немало слухов о будущем украинца, а 18 января известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Аякс договорился об аренде Зинченко до завершения кампании-2025/2026.
Уже в ближайшее время он должен вылететь в Амстердам для прохождения медосмотра. После этого стороны подпишут соглашение, по которому Аякс полностью будет покрывать зарплату футболиста.
Что известно о карьере Зинченко?
Александр является воспитанником донецкого Шахтера.
В 2016 году подписал контракт с Манчестер Сити, откуда сразу ушел в аренду набираться опыта в нидерландском ПСВ.
После этого пять сезонов провел в составе "горожан" и еще три кампании играл за Арсенал, добыв десять трофеев.
Его действующее соглашение с "канонирами" завершается уже 30 июня, поэтому с июля он станет свободным агентом.
В составе сборной Украины Зинченко провел 75 матчей. В них он забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.