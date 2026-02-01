"Мурашки по коже побежали": Зинченко трогательно попрощался с Арсеналом после трансфера в Аякс

Украинский футболист Александр Зинченко сменил клубную прописку. Футболист национальной сборной разорвал соглашение с Ноттингем Форест и уехал из Англии.

Зинченко подписал контракт с Аяксом до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт амстердамцев. Украинец покинул АПЛ после восьми с половиной сезонов в этой лиге.

По теме Конфликтовал с Ребровым и забивал на Евро-2020: интересные факты биографии Зинченко

Как Зинченко попрощался с Арсеналом?

Сообщается, что Александр окончательно покинул Арсенал. за который выступал с 2022 года. После трансфера в Аякс хавбек обратился к фанатам лондонцев, опубликовав щемящий текст у себя в инстаграм.

"Канонирам". Я никогда не забуду, как вы меня приняли. До сих пор помню, как у меня мурашки побежали по коже во время первого матча, когда я услышал ваше "Always beliiiiiieeeve". Я даже мечтать о таком не мог. От всей души хочу выразить огромную благодарность за все, что вы сделали для меня и моей семьи. Тренерскому штабу спасибо за возможность стать маленькой частью этого удивительного клуба,

– написал Зинченко.

"Игрокам спасибо за бесценный опыт, фантастические воспоминания и дружбу на всю жизнь. Всем сотрудникам спасибо за помощь и заботу. И, конечно, болельщикам за любовь, поддержку и критику, которую игроки принимают и работают еще больше. Я просто хочу пожелать вам всего наилучшего. Надеюсь, что вы добьетесь всего, чего желаете. Один раз "канонир" – навсегда "канонир", – резюмировал украинец.

Как Александр играл за Арсенал?

В 2022 году Зинченко перешел в Арсенал за 35 миллионов евро из Манчестер Сити, с которым он выиграл четыре чемпионства АПЛ. Игрок сразу стал основным в команде Микеля Артеты.

В первые два сезона футболист отыграл более чем по 30 матчей за лондонцев, помог Арсеналу дважды добыть серебряные медали чемпионата Англии. Однако с 2024 года Зинченко стал чаще травмироваться и выпал из основы "канониров".

Поэтому Арсенал приобрел Рикардо Калафиори, а также стал больше доверять своему воспитаннику Майлзу Льюису-Скелли. В общем украинец оформил 3 гола и 5 ассистов в 91-м матче за лондонцев.

Что не получилось у Зинченко в Ноттингем Форест?