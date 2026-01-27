Зинченко снова игрок Арсенала: что происходит с трансфером украинца
- Александр Зинченко разорвал арендное соглашение с Ноттингем Форест и формально вернулся в Арсенал, но ожидается, что перейдет в Аякс.
- Зинченко подпишет контракт с Аяксом на 6 месяцев с зарплатой 5 миллионов евро в год, что меньше, чем он получал в Арсенале.
Александр Зинченко на шаг приблизился к решению проблемной ситуации с клубной пропиской. В составе Ноттингем Форест игрока сборной Украины мы уже точно не увидим.
Зинченко отныне больше не находится в аренде. Соглашение с "лесниками" расторгнуто, а игрок формально вернулся в лондонский Арсенал, пишет нидерландское издание Voetbal International.
Смотрите также Звезда сборной Украины четко отреагировал на обвинения относительно своих действий в соцсетях
Что известно о трансфере Зинченко?
Понятно, что в британской столице Александр не задержится, ведь в его услугах Микель Артета не заинтересован. Поэтому основным вариантом продолжения карьеры украинца остается амстердамский Аякс.
Аннулирование арендного соглашения с Ноттингемом означает, что теперь Зинченко может спокойно оформить переход в клуб из Эредивизии. Ожидается, что на этой неделе он наконец пройдет медосмотр и подпишет с именитой командой контракт на 6 месяцев.
Нидерландские журналисты утверждают, что Арсенал даже получит за футболиста небольшую компенсацию – это те средства, которые сначала должны были пойти на аренду Александра, а теперь оплатят полноценный трансфер.
Сколько Зинченко будет зарабатывать в Аяксе?
Автор проекта Ajax Financials, который следит за расходами и доходами нидерландского клуба, утверждает, что зарплата Зинченко в течение пребывания в Амстердаме составит 5 миллионов евро в год. Это меньше, чем украинец получал в Арсенале.
Как Зинченко выступал в этом сезоне?
Аренда в Ноттингем стала для игрока сборной Украины провалом: всего 5 матчей в АПЛ, 3 в еврокубках и по 1 в Кубке лиги и Кубке Англии.
За все это время в активе Зинченко ни одного результативного действия.
Из-за травм Александр пропустил львиную долю осенних матчей сборной, сыграв лишь в неудачных поединках с Францией (0: 2) и Азербайджаном (1: 1).