Зинченко отныне больше не находится в аренде. Соглашение с "лесниками" расторгнуто, а игрок формально вернулся в лондонский Арсенал, пишет нидерландское издание Voetbal International.

Что известно о трансфере Зинченко?

Понятно, что в британской столице Александр не задержится, ведь в его услугах Микель Артета не заинтересован. Поэтому основным вариантом продолжения карьеры украинца остается амстердамский Аякс.

Аннулирование арендного соглашения с Ноттингемом означает, что теперь Зинченко может спокойно оформить переход в клуб из Эредивизии. Ожидается, что на этой неделе он наконец пройдет медосмотр и подпишет с именитой командой контракт на 6 месяцев.

Нидерландские журналисты утверждают, что Арсенал даже получит за футболиста небольшую компенсацию – это те средства, которые сначала должны были пойти на аренду Александра, а теперь оплатят полноценный трансфер.

Сколько Зинченко будет зарабатывать в Аяксе?

Автор проекта Ajax Financials, который следит за расходами и доходами нидерландского клуба, утверждает, что зарплата Зинченко в течение пребывания в Амстердаме составит 5 миллионов евро в год. Это меньше, чем украинец получал в Арсенале.

Как Зинченко выступал в этом сезоне?