Александр Зинченко раскрыл детали своих повреждений, которые получил в матче за Ноттингем Форест. Украинский футболист оценил свое восстановление, назвав срок возвращения на футбольное поле, передает 24 Канал со ссылкой на ВЗБОРНАЯ.

Когда Зинченко вернется на футбольное поле?

Оказалось, что Зинченко получил сразу две травмы в одном матче за "лесников". Левый защитник сборной Украины расстроен, что ему не удастся помочь команде Сергея Реброва в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026. Несмотря на это Александр поддержал своих партнеров по сборной и верит, что команде удастся получить положительный результат в играх против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).

Я получил две травмы в одной игре, но, к счастью, они небольшие. Надеюсь, что со следующей недели буду тренироваться с командой и готовиться к следующим играм. К сожалению, так получилось, что выпал в неудобное время, потому что очень не хотел пропускать игры сборной Украины. Я с позитивом смотрю в будущее сборной. У этой команды есть все, чтобы достигать результатов. Надо работать и стараться как можно чаще радовать наших болельщиков,

– рассказал Зинченко.

К слову. Александр Зинченко не сможет улучшить в октябре свою статистику в играх за сборную. Сейчас за спиной левого защитника 75 матчей в сине-желтой футболке, в которых отметился 12 голами и 7 результативными передачами (данные Transfermarkt).

Что известно о кадровых потерях сборной Украины?