Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон высказал свое мнение относительно ближайшего матча против Украины. Наставник "викингов" оценил выход на ЧМ-2026 для своей команды, пишет 24 Канал со ссылкой на Visir.

Что сказал тренер Исландии перед игрой против Украины?

Гуннлаугссон откровенно рассказал, каким финальным результатом матча против Украины будет доволен. Также исландский коуч сделал предупреждение для команды Сергея Реброва.

Если победим, окажемся в очень выгодном положении в борьбе за второе место с Украиной – сможем разрушить их мечты. Азербайджан, по моему мнению, не помешает этой битве. Ничья не была бы плохим результатом, а поражение откроет все. Наша цель – победа, и мы отдадим за нее все силы,

– заявил Гуннлаугссон.

Отметим, что после стартовых двух туров Исландия идет на 2-й позиции в группе "D" (3 балла), которую возглавила Франция (6 очков). Зато Украина занимает 3-ю строчку (один пункт). Квартет замыкает сборная Азербайджана, у которой также один набранный балл.

Важно. Матч отбора на ЧМ-2026 Исландия – Украина начнется 10 октября в 21:45 (по киевскому времени).

Что известно вокруг матча Исландия – Украина?