Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлаугссон висловив свою думку щодо найближчого матчу проти України. Наставник "вікінгів" оцінив вихід на ЧС-2026 для своєї команди, пише 24 Канал із посиланням на Visir.

Що сказав тренер Ісландії перед грою проти України?

Гуннлаугссон відверто розповів, яким фінальним результатом матчу проти України буде задоволений. Також ісландський коуч зробив попередження для команди Сергія Реброва.

Якщо переможемо, опинимося в дуже вигідному становищі в боротьбі за друге місце з Україною – зможемо зруйнувати їхні мрії. Азербайджан, на мою думку, не завадить цій битві. Нічия не була б поганим результатом, а поразка відкриє все. Наша мета – перемога, і ми віддамо за неї всі сили,

– заявив Гуннлаугссон.

Відзначимо, що після стартових двох турів Ісландія йде на 2-й позиції у групі "D" (3 бали), яку очолила Франція (6 очок). Натомість Україна посідає 3-тю сходинку (один пункт). Квартет замикає збірна Азербайджану, у якої також один набраний бал.

Важливо. Матч відбору на ЧС-2026 Ісландія – Україна розпочнеться 10 жовтня о 21:45 (за київським часом).

Що відомо навколо матчу Ісландія – Україна?