Звезда сборной Украины раскрыл уникальные детали травм, из-за которых пропустит матчи отбора на ЧМ
- Александр Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябрьских отборочных матчах на ЧМ-2026 из-за двух небольших травм, полученные в игре за Ноттингем Форест.
- Кроме Зинченко, сборная Украины потеряла Виктора Цыганкова, Александра Зубкова, Александра Тымчика и Егора Ярмолюка из-за травм, но дебютное приглашение получил Владислав Великан, а Руслан Малиновский вернулся в команду.
Левый защитник английского Ноттинг Форест Александр Зинченко не поможет сборной Украины по футболу в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира-2026. Все из-за повреждений, которые получил на клубном уровне.
Александр Зинченко раскрыл детали своих повреждений, которые получил в матче за Ноттингем Форест. Украинский футболист оценил свое восстановление, назвав срок возвращения на футбольное поле, передает 24 Канал со ссылкой на ВЗБОРНАЯ.
Когда Зинченко вернется на футбольное поле?
Оказалось, что Зинченко получил сразу две травмы в одном матче за "лесников". Левый защитник сборной Украины расстроен, что ему не удастся помочь команде Сергея Реброва в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026. Несмотря на это Александр поддержал своих партнеров по сборной и верит, что команде удастся получить положительный результат в играх против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).
Я получил две травмы в одной игре, но, к счастью, они небольшие. Надеюсь, что со следующей недели буду тренироваться с командой и готовиться к следующим играм. К сожалению, так получилось, что выпал в неудобное время, потому что очень не хотел пропускать игры сборной Украины. Я с позитивом смотрю в будущее сборной. У этой команды есть все, чтобы достигать результатов. Надо работать и стараться как можно чаще радовать наших болельщиков,
– рассказал Зинченко.
К слову. Александр Зинченко не сможет улучшить в октябре свою статистику в играх за сборную. Сейчас за спиной левого защитника 75 матчей в сине-желтой футболке, в которых отметился 12 голами и 7 результативными передачами (данные Transfermarkt).
Что известно о кадровых потерях сборной Украины?
- Кроме Зинченко сборной Украины в октябрьских матчах не помогут два вингеры – Виктор Цыганков из Жироны и Александр Зубков из Трабзонспора.
- Также не сыграет фланговый защитник Динамо Киев Александр Тимчик, который приехал в лагерь национальной команды с травмой.
- Также в матче против Исландии не поможет команде Егор Ярмолюк. Полузащитник Брентфорда приехал в сборную тоже с повреждением. Егор не успел восстановиться от травмы до первого октябрьского поединка Украины. Зато тренерский штаб верит, что Ярмолюк сможет сыграть в игре против Азербайджана.
- В то же время дебютное приглашение получил вингер житомирского Полесья Владислав Великан (информация УАФ). Также впервые за год в сборную вернулся Руслан Малиновский.