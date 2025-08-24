Арсенал продолжает работать над продажей Александра Зинченко. "Канониры" планируют избавиться от лидера сборной Украины до конца летнего трансферного окна.

Александр Зинченко может оказаться в чемпионате Португалии. Двукратный победитель Лиги чемпионов заинтересован в услугах украинского футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Руди Галетти.

Куда может перейти Зинченко?

Предметный интерес к Александру Зинченко проявляет один из грандов Португалии. В трансфере украинского универсала заинтересован Порту, который продолжает борьбу за подписание футболиста.

Однако "драконов" отпугивает зарплата Зинченко в Арсенале, что может помешать трансферу Александра. Поэтому португальский клуб рассматривает также варианты с подписанием Тайрелла Маласии или Нико Шульца.

Зато Арсенал идет на все возможные уступки, чтобы продать Александра Зинченко до конца трансферного окна. "Канониры" готовы сделать все, чтобы удовлетворить покупателя, в частности, уменьшить цену трансфера.

К слову. Александр Зинченко перешел в Арсенал в 2022 году. С тех пор украинец сыграл в 91 матче за "канониров" во всех турнирах и оформил три гола и пять ассистов.

В текущем сезоне Арсенал сыграл в двух турах Английской Премьер-лиги. Александр Зинченко ни разу даже не попал в заявку команды на матчи.

Ранее сообщали о том, что Артем Довбик согласился на трансфер в Наполи в это трансферное окно. Неаполитанцы ищут замену травмированному Ромелу Лукаку, который выбыл как минимум до ноября.