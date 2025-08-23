Артем Довбык получил сенсационный вариант с продолжением карьеры в другом клубе. 28-летний украинский форвард покинет Рому в ближайшее время, сообщает 24 канал со ссылкой на RomaPress.

В каком клубе будет играть Довбик?

Украинский голеадор Ромы принял решение покинуть римский клуб. Однако Артем Довбык продолжит выступать в уже знакомой ему итальянской Серии А.

Нападающий "волков" будет играть за итальянский гранд, который в прошлом сезоне стал чемпионом страны. По имеющейся информации, Довбик согласился перейти в Наполи, ищущий срочную замену травмированному Ромелу Лукаку.

Рома не против подать Артема Довбыка, но все зависит от Наполи. Неаполитанцы планируют подписать Расмуса Хойлунда из Манчестер Юнайтед, но если трансфер сорвется, они переключат внимание на украинца.

К слову. Артем Довбик перешел в Рому летом 2024 года. Римляне потратили на трансфер украинского нападающего 30,5 миллионов евро.

Наполи планирует арендовать Артема Довбыка у Ромы за 5-6 миллионов евро. Римляне не против, но все-таки предпочитают полноценный трансфер лидера сборной Украины.

Ранее сообщали о том, что Артемом Довбыком заинтересовался известный клуб, где в свое время выступал Андрей Шевченко. Трансфер состоится, если будут выполнены все финансовые условия Ромы.