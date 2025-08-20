На украинского нападающего римлян появился новый претендент. Артем Довбик может перейти в другой клуб из итальянской Серии А, сообщает 24 канал со ссылкой на Gazzetta.

Читайте также Тренер Ромы выбрал основного нападающего на сезон: какая судьба ожидает Довбыка

Какой клуб из Италии заинтересовался Довбиком?

Артем Довбык попал в сферу интересов итальянского Милана. "Россонери" планируют усилить атакующий состав команды и не против подписать украинского форварда Ромы.

Руководству Милана нравится игра Артема Довбыка. Также в клубе ценят его опыт выступлений в Серии А и физические данные украинского нападающего "волков".

Кроме Довбика, в списке потенциальных трансферов Душан Влахович из Ювентуса и Расмус Хойлунд из Манчестер Юнайтед. Однако продолжаются сложные переговоры, а потому переход Артема более реален.

Рома не против отпустить Артема Довбика в Милан. Однако "россонери" должны удовлетворить финансовые потребности римского клуба.

К слову. Артем Довбык сыграл за Рому в 45 матчах во всех турнирах прошлого сезона. Украинский форвард забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщали о том, что действующий чемпион Италии планирует подписать Артема Довбыка в срочном порядке. Клуб ищет замену травмированному форварду.