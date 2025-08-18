Довбыком заинтересовался действующий чемпион Италии, который ищет срочную замену звездному нападающему. Украинский голеадор попал в шорт-лист гранда Серии А, сообщает 24 канал со ссылкой на CalcioNapoli1926.

Читайте также Клуб АПЛ отдает 37 миллионов фунтов за Довбика: там уже играет украинец

Куда может перейти Довбик?

Ромелу Лукаку травмировался перед началом сезона. Поэтому Наполи срочно ищет замену бельгийскому форварду и готов рассмотреть несколько футболистов, в частности, Артема Довбыка.

Кроме Артема Довбика в шорт-лист действующего чемпиона Италии попали: Жан-Филипп Матета, Джошуа Зиркзе и Никола Крстович. Однако каждый из них, в том числе украинец, являются основными игроками в своих командах, что может усложнить переход.

Наполи готов побороться за одного из представленных нападающих. Однако все будет зависеть от степени повреждения, которое получил Ромелу Лукаку.

К слову. Летом 2025 года Джан Пьеро Гасперини возглавил Рому. Ходят слухи, что Артем Довбик не вписывается в игру нового наставника "волков", который не против избавиться от украинского нападающего.

Напомним, что в прошлом сезоне Артем Довбик сыграл в 44 матчах за Рому во всех турнирах. Украинский форвард за это время оформил 17 голов и 4 результативные передачи.

Ранее сообщали о том, что английский клуб планирует приобрести Артема Довбыка летом этого года. Рома сможет компенсировать расходы за трансфер украинского форварда прошлого года.