Особую настойчивость в подписании Артема Довбика проявляет Эвертон. "Мерсисайдцы" довольно активно проводят летнюю трансферную кампанию, пишет 24 Канал со ссылкой на Football Insider.

Кто из АПЛ интересуется Довбыком?

По информации источника, "ириски" обратили внимание на форварда Ромы после подписания звезды МанСити Джека Грилиша. Сообщается, что оба клуба принадлежат одной компании – Friedkin Group.

Боссы Эвертона готовы выложить за Довбика компенсацию в размере 37 миллионов фунтов (примерно 43 миллиона евро). Такое предложение может заинтересовать Рому, ведь римляне покупали украинца у Жироны за 30,5 миллионов евро.

В составе Эвертона уже давно играет еще один украинец – Виталий Миколенко. Поэтому у Довбика не должно возникнуть проблем с адаптацией.

Впрочем, "ирискам" придется выдержать конкуренцию со стороны других клубов АПЛ, которые интересуются форвардом. Ранее сообщалось, что в услугами Артема заинтересованы Вест Хэм, Сандерленд и Лидс.

Напомним, что в прошлом сезоне Артем Довбик забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 45 матчах за рому. Однако форварда постоянно критиковали за игру. Более того, новый тренер "джаллоросси" Джан Пьеро Гасперини тоже требует, чтобы украинец исправил свои недостатки.