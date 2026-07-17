Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции. По данным Фабрицио Романо, решение уже принято, а контракт будет подписан в ближайшее время.

Зидан возглавит сборную Франции

Инсайдер сообщил, что Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции после ухода Дидье Дешама.

По информации источника, окончательное решение уже принято, а все необходимые документы планируют официально подписать до конца этого месяца. Также отмечается, что 54-летний специалист уже сформировал собственный тренерский штаб, с которым будет работать в национальной команде.

Контракт Зидана со сборной Франции будет рассчитан до завершения чемпионата мира 2030 года. Таким образом, легендарный француз получит возможность провести команду через полный цикл подготовки к следующему "Мундиалу".

Первое назначение после ухода из Реала

Для Зинедина Зидана это станет первым местом работы после ухода из мадридского "Реала" в 2021 году. С тех пор его неоднократно связывали с ведущими европейскими клубами и сборными, однако тренер неизменно отклонял все предложения.

Под руководством Зидана "Реал" трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал два титула чемпиона Испании, что сделало француза одним из самых успешных тренеров в современной истории футбола.

Напомним, Дидье Дешам покидает свой пост после выступления Франции на чемпионате мира-2026. На турнире "трехцветные" остановились в шаге от финала, уступив Испании со счетом 0:2 в полуфинале. Впереди французов еще ждет матч за третье место против Англии, который состоится в ночь на 19 июля.