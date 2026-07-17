Зінедін Зідан стане новим головним тренером збірної Франції. За даними Фабріціо Романо, рішення вже ухвалене, а контракт підпишуть найближчим часом.

Зідан очолить збірну Франції

Інсайдер повідомив, що Зінедін Зідан стане новим головним тренером збірної Франції після завершення роботи Дідьє Дешама.

За інформацією джерела, остаточне рішення вже ухвалене, а всі необхідні документи планують офіційно підписати до кінця цього місяця. Також зазначається, що 54-річний фахівець вже сформував власний тренерський штаб, з яким працюватиме в національній команді.

Контракт Зідана зі збірною Франції буде розрахований до завершення чемпіонату світу 2030 року. Таким чином, легендарний француз отримає можливість провести команду через повний цикл підготовки до наступного Мундіалю.

Перше призначення після відходу з Реала

Для Зінедіна Зідана це стане першим місцем роботи після відходу з мадридського Реала у 2021 році. Відтоді його неодноразово пов'язували з провідними європейськими клубами та збірними, однак тренер незмінно відхиляв усі пропозиції.

Під керівництвом Зідана Реал тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів, а також здобув два титули чемпіона Іспанії, що зробило француза одним із найуспішніших тренерів у сучасній історії футболу.

Нагадаємо, Дідьє Дешам залишає посаду після виступу Франції на чемпіонаті світу-2026. На турнірі "триколірні" зупинилися за крок до фіналу, поступившись Іспанії з рахунком 0:2 у півфіналі. Попереду на французів ще чекає матч за третє місце проти Англії, який відбудеться у ніч на 19 липня.