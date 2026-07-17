Зидан возвращается: легендарный француз возглавит сборную после Дешама

После нескольких лет ожидания один из самых успешных тренеров современности наконец возвращается к работе. Для легендарного Зизу это станет первым опытом работы во главе национальной сборной.

Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции. По данным Фабрицио Романо, решение уже принято, а контракт будет подписан в ближайшее время.

Зидан возглавит сборную Франции

Инсайдер сообщил, что Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции после ухода Дидье Дешама.

По информации источника, окончательное решение уже принято, а все необходимые документы планируют официально подписать до конца этого месяца. Также отмечается, что 54-летний специалист уже сформировал собственный тренерский штаб, с которым будет работать в национальной команде.

Zinedine Zidane will be France next head coach, never in doubt since November as clear decision was made.



Zidane has already sorted his staff and the documents will be formally signed this month.



He’ll lead France into Nations League, Euro 2028 and World Cup 2030. pic.twitter.com/gBbJ7n4Fe0 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026

Контракт Зидана со сборной Франции будет рассчитан до завершения чемпионата мира 2030 года. Таким образом, легендарный француз получит возможность провести команду через полный цикл подготовки к следующему "Мундиалу".

Первое назначение после ухода из Реала

Для Зинедина Зидана это станет первым местом работы после ухода из мадридского "Реала" в 2021 году. С тех пор его неоднократно связывали с ведущими европейскими клубами и сборными, однако тренер неизменно отклонял все предложения.

Под руководством Зидана "Реал" трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал два титула чемпиона Испании, что сделало француза одним из самых успешных тренеров в современной истории футбола.

Напомним, Дидье Дешам покидает свой пост после выступления Франции на чемпионате мира-2026. На турнире "трехцветные" остановились в шаге от финала, уступив Испании со счетом 0:2 в полуфинале. Впереди французов еще ждет матч за третье место против Англии, который состоится в ночь на 19 июля.