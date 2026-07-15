Сборную Франции возглавит один из самых выдающихся футболистов страны – Зинедин Зидан. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Информация о новом тренере Франции

Во вторник, 14 июля, чемпионы мира 2018 года не сумели в третий раз подряд выйти в финал на Мундиале. Уже известно, кто заменит Дидье Дешама после матча за третье место.

Зинедин Зидан готов заменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции. Контракт будет действовать до чемпионата мира 2030 года,

– написал Скира.

Отметим, что итальянский инсайдер сообщал о рассмотрении кандидатуры Зидана на эту должность еще в прошлом году.

Что еще известно о ситуации в сборной Франции

Об уходе Дешама было известно уже давно. В январе 2025 года специалист сам сообщил об этом в интервью французскому телеканалу TF1. Тогда тренер сказал, что отработает свой контракт, который заканчивается после ЧМ-2026.

В матче против Испании 57-летний Дешам стал рекордсменом среди тренеров по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира. Игра полуфинала стала для него 26-й.

Преемник Дешама, Зинедин Зидан, является чемпионом мира 1998 года в составе сборной Франции. Как и его предшественники. В настоящее время тренерская карьера 54-летнего Зидана с 2021 года находится на паузе. Его последним местом работы был мадридский Реал.