Златан Ибрагимович один из самых ярких и одиозных представителей футбола прошлой эпохи. За свою карьеру шведский нападающий отличался не только своими достижениями, но и вызывающим поведением.

Кроме того, Златан Ибрагимович сыграл во многих клубах на своем футбольном пути. 24 канал рассказывает, что известно о легендарном шведском форварде, достижения и интересные факты из его жизни.

Что известно о карьере Ибрагимовича?

Как говорится в статье в Википедии, Златан Ибрагимович родился 3 октября 1981 года в шведском Мальме. В пятницу, 3 октября 2025 года бывший футболист празднует 44-й день рождения.

Начинал свой футбольный путь Ибрагимович в академии местного клуба Мальме из одноименного города. В 1999 году Златан дебютировал за взрослую команду, откуда через два года перебрался в Аякс.

Ибрагимович в Аяксе / Фото УЕФА

Какие трофеи Ибрагимович выиграл в Аяксе? Златан Ибрагимович вместе с Аяксом выиграл чемпионат Нидерландов (2002, 2004), а также завоевал Кубок и Суперкубок страны (2002).

В 2004 году Ибрагимович перебрался в Ювентус, где дважды подряд стал чемпионом Италии в 2005 и 2006 годах. После второго "скудетто" (чемпионство Серии А) шведский футболист перешел в стан ожесточенного соперника туринцев – Интер.

Ибрагимович в Ювентусе / Фото итальянского клуба

В Интере Ибрагимович получил три "золота" Серии А (2007, 2008, 2009). Кроме того, с "нерадзурри" шведский форвард дважды стал обладателем Суперкубка Италии (2006, 2008).

Ибрагимович в Интере / Фото итальянского клуба

В 2009 году звездный нападающий присоединился к Барселоне. Откуда в 2010 отправился в аренду в Милан, вернувшись в Италию.

Ибрагимович в Барселоне / Фото испанского клуба

Что Златан выиграл с Барселоной? Ибрагимович вместе с "блаугранас" стал чемпионом Испании в 2010 году и дважды выиграл Суперкубок страны (2009, 2010). На международной арене шведский форвард получил Суперкубок УЕФА и выиграл Клубный чемпионат мира – оба трофея в 2009 году.

В 2011 году Златан Ибрагимович подписал полноценный контракт с Миланом. В составе "россонери" нападающий сборной Швеции завоевал "скудетто" в том же году и выиграл Суперкубок Италии.

Ибрагимович в Милане / Фото итальянского клуба

Через год Златан Ибрагимович получил предложение от ПСЖ, который в то время приобрели шейхи и начали строить амбициозный проект. Во французском клубе шведский форвард играл до 2016 года.

Ибрагимович в ПСЖ / Фото французского клуба

В составе парижан пять раз подряд стал чемпионом Франции (2013, 2014, 2015, 2016), выиграл два Кубка страны (2015, 2016), стал обладателем трех Кубков французской лиги (2014, 2015, 2016) и трижды завоевал национальный Суперкубок (2013, 2014, 2015).

В 2016 году Ибрагимович присоединился к Манчестер Юнайтед. Вместе с "красными дьяволами" получил Суперкубок Англии в 2016 году, а в 2017 году стал победителем Кубка Футбольной лиги и завоевал первый европейский трофей, выиграв Лигу Европы.

Ибрагимович в Манчестер Юнайтед / Фото английского клуба

С 2018 по 2019 год Ибрагимович выступал в Лос-Анджелес Гэлэкси из США, но значительных успехов там не достиг. В 2020 году швед вернулся в Милан, где завершил карьеру в 2023 году. Вместе с "россонери" Златан успел выиграть еще один чемпионат Италии (2022).

В сборной Швеции Златан Ибрагимович выступал с 2001 по 2023 годы. 14 ноября 2012 года форвард забил легендарный гол в ворота сборной Англии, который вошел в историю, а в 2013 году получил за лучшее взятие ворот трофей Ференца Пушкаша.

По данным Transfermarkt, за свою клубную карьеру Златан Ибрагимович провел 827 матчей. На счету легендарного шведского форварда 496 голов и 205 результативных передач. В сборной 122 матча – 62 забитых мяча.

В какие скандалы попадал Ибрагимович?

По информации Goal, у Златана Ибрагимовича был конфликт с Пепом Гвардиолой во время выступлений в Барселоне. Шведский футболист заявил, что испанский тренер посадил его на скамейку запасных из-за Лионеля Месси.

В интервью Sky Sports Italia, Ибрагимович также высказывался о недоразумении с Гвардиолой. Нападающий рассказал, что на самом деле произошло между ним и тренером в Барселоне.

Мы изменили систему и тактику, и это было нехорошо для меня, поэтому клуб посоветовал мне поговорить с Гвардиолой. И я сказал Гвардиоле, что он пожертвовал другими игроками ради Месси. Он сказал, что понимает меня. После этого он посадил меня на скамейку запасных на следующие игры. Однако проблема была в нем, именно он не решил проблему со мной. Помню, как в мой первый день он сказал мне, что игроки Барселоны не приходят на тренировки на Ferrari или Porsche. Уже тогда он меня осудил,

– рассказал Ибрагимович.

Как сообщает Rossoneriblog.com, в 2010 году Златан Ибрагимович избил своего партнера по команде Огучи Оньеву во время тренировки Милана. Шведский форвард выполнил подкат, который не понравился его одноклубнику. В результате между ними возникла потасовка.

Другим игрокам и персоналу клуба пришлось вмешаться в разборку Ибрагимовича и Оньева. Тренировка "россонери" завершилась досрочно из-за конфликта между футболистами.

Во время выступлений за ПСЖ в 2015 году Златан Ибрагимович получил дисквалификацию на 4 матча. По информации The Guardian, шведский футболист выплеснул свой гнев после поражения от Бордо в Лиге 1.

Ибрагимович оскорбил рефери Лионеля Джаффредо и одного из его ассистентов. Кроме того, Златан назвал Францию – страной л**на. Однако впоследствии шведский футболист извинился за свое поведение.

Чем сейчас занимается Ибрагимович?

Златан Ибрагимович завершил карьеру в 2023 году, трогательно попрощавшись с Миланом на "Сан-Сиро". После ухода из футбола легендарный швед остался работать в итальянском клуба.

Сперва Ибрагимович стал амбассадором "россонери". Теперь Златан работает советником владельцев клуба и директором селекционной службы "красно-черных".

Кроме того, швед имеет собственный бренд одежды "A-Z" и написал собственную автобиографию "Я – Златан". Ибрагимович активно ведет социальные сети и инвестирует средства в различные стартапы.

Другие интересные факты об Ибрагимовиче