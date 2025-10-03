Кроме того, Златан Ибрагимович сыграл во многих клубах на своем футбольном пути. 24 канал рассказывает, что известно о легендарном шведском форварде, достижения и интересные факты из его жизни.
Что известно о карьере Ибрагимовича?
Как говорится в статье в Википедии, Златан Ибрагимович родился 3 октября 1981 года в шведском Мальме. В пятницу, 3 октября 2025 года бывший футболист празднует 44-й день рождения.
Начинал свой футбольный путь Ибрагимович в академии местного клуба Мальме из одноименного города. В 1999 году Златан дебютировал за взрослую команду, откуда через два года перебрался в Аякс.
Ибрагимович в Аяксе / Фото УЕФА
Какие трофеи Ибрагимович выиграл в Аяксе? Златан Ибрагимович вместе с Аяксом выиграл чемпионат Нидерландов (2002, 2004), а также завоевал Кубок и Суперкубок страны (2002).
В 2004 году Ибрагимович перебрался в Ювентус, где дважды подряд стал чемпионом Италии в 2005 и 2006 годах. После второго "скудетто" (чемпионство Серии А) шведский футболист перешел в стан ожесточенного соперника туринцев – Интер.
Ибрагимович в Ювентусе / Фото итальянского клуба
В Интере Ибрагимович получил три "золота" Серии А (2007, 2008, 2009). Кроме того, с "нерадзурри" шведский форвард дважды стал обладателем Суперкубка Италии (2006, 2008).
Ибрагимович в Интере / Фото итальянского клуба
В 2009 году звездный нападающий присоединился к Барселоне. Откуда в 2010 отправился в аренду в Милан, вернувшись в Италию.
Ибрагимович в Барселоне / Фото испанского клуба
Что Златан выиграл с Барселоной? Ибрагимович вместе с "блаугранас" стал чемпионом Испании в 2010 году и дважды выиграл Суперкубок страны (2009, 2010). На международной арене шведский форвард получил Суперкубок УЕФА и выиграл Клубный чемпионат мира – оба трофея в 2009 году.
В 2011 году Златан Ибрагимович подписал полноценный контракт с Миланом. В составе "россонери" нападающий сборной Швеции завоевал "скудетто" в том же году и выиграл Суперкубок Италии.
Ибрагимович в Милане / Фото итальянского клуба
Через год Златан Ибрагимович получил предложение от ПСЖ, который в то время приобрели шейхи и начали строить амбициозный проект. Во французском клубе шведский форвард играл до 2016 года.
Ибрагимович в ПСЖ / Фото французского клуба
В составе парижан пять раз подряд стал чемпионом Франции (2013, 2014, 2015, 2016), выиграл два Кубка страны (2015, 2016), стал обладателем трех Кубков французской лиги (2014, 2015, 2016) и трижды завоевал национальный Суперкубок (2013, 2014, 2015).
В 2016 году Ибрагимович присоединился к Манчестер Юнайтед. Вместе с "красными дьяволами" получил Суперкубок Англии в 2016 году, а в 2017 году стал победителем Кубка Футбольной лиги и завоевал первый европейский трофей, выиграв Лигу Европы.
Ибрагимович в Манчестер Юнайтед / Фото английского клуба
С 2018 по 2019 год Ибрагимович выступал в Лос-Анджелес Гэлэкси из США, но значительных успехов там не достиг. В 2020 году швед вернулся в Милан, где завершил карьеру в 2023 году. Вместе с "россонери" Златан успел выиграть еще один чемпионат Италии (2022).
В сборной Швеции Златан Ибрагимович выступал с 2001 по 2023 годы. 14 ноября 2012 года форвард забил легендарный гол в ворота сборной Англии, который вошел в историю, а в 2013 году получил за лучшее взятие ворот трофей Ференца Пушкаша.
По данным Transfermarkt, за свою клубную карьеру Златан Ибрагимович провел 827 матчей. На счету легендарного шведского форварда 496 голов и 205 результативных передач. В сборной 122 матча – 62 забитых мяча.
В какие скандалы попадал Ибрагимович?
По информации Goal, у Златана Ибрагимовича был конфликт с Пепом Гвардиолой во время выступлений в Барселоне. Шведский футболист заявил, что испанский тренер посадил его на скамейку запасных из-за Лионеля Месси.
В интервью Sky Sports Italia, Ибрагимович также высказывался о недоразумении с Гвардиолой. Нападающий рассказал, что на самом деле произошло между ним и тренером в Барселоне.
Мы изменили систему и тактику, и это было нехорошо для меня, поэтому клуб посоветовал мне поговорить с Гвардиолой. И я сказал Гвардиоле, что он пожертвовал другими игроками ради Месси. Он сказал, что понимает меня. После этого он посадил меня на скамейку запасных на следующие игры. Однако проблема была в нем, именно он не решил проблему со мной. Помню, как в мой первый день он сказал мне, что игроки Барселоны не приходят на тренировки на Ferrari или Porsche. Уже тогда он меня осудил,
– рассказал Ибрагимович.
Как сообщает Rossoneriblog.com, в 2010 году Златан Ибрагимович избил своего партнера по команде Огучи Оньеву во время тренировки Милана. Шведский форвард выполнил подкат, который не понравился его одноклубнику. В результате между ними возникла потасовка.
Другим игрокам и персоналу клуба пришлось вмешаться в разборку Ибрагимовича и Оньева. Тренировка "россонери" завершилась досрочно из-за конфликта между футболистами.
Во время выступлений за ПСЖ в 2015 году Златан Ибрагимович получил дисквалификацию на 4 матча. По информации The Guardian, шведский футболист выплеснул свой гнев после поражения от Бордо в Лиге 1.
Ибрагимович оскорбил рефери Лионеля Джаффредо и одного из его ассистентов. Кроме того, Златан назвал Францию – страной л**на. Однако впоследствии шведский футболист извинился за свое поведение.
Чем сейчас занимается Ибрагимович?
Златан Ибрагимович завершил карьеру в 2023 году, трогательно попрощавшись с Миланом на "Сан-Сиро". После ухода из футбола легендарный швед остался работать в итальянском клуба.
Сперва Ибрагимович стал амбассадором "россонери". Теперь Златан работает советником владельцев клуба и директором селекционной службы "красно-черных".
Кроме того, швед имеет собственный бренд одежды "A-Z" и написал собственную автобиографию "Я – Златан". Ибрагимович активно ведет социальные сети и инвестирует средства в различные стартапы.
Другие интересные факты об Ибрагимовиче
- Златан Ибрагимович не только был футболистом. Шведский форвард занимался также тхэквондо и имеет черный пояс, который получил еще в 17 лет.
- Бывший нападающий владеет пятью языками: шведский, итальянский, английский, французский и сербскохорватский.
- Златан Ибрагимович играл в четырех десятилетиях – 90-х, 00-х, 10-х, 20-х годах.