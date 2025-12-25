Легендарный футболист обручился с россиянином: ранее он призывал к миру

Златан Ибрагимович, который всегда отличался эпатажным поведением, отличился позорным поступком. Бывший шведский футболист оказался в центре скандала, продемонстрировав близость к российскому окружению.

Недавно экс-форвард Милана, Барселоны и сборной Швеции встретился с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на 433.

Что известно о встрече Ибры и Нурмагомедова?

В социальных сетях появилось видео, на котором бывший футболист и россиянин с улыбкой на лице играют в армреслинг. Кроме того, Хабиб спросил, что чувствует Ибра, на что он швед ответил: "Я чувствую дух".

Ибрагимович играет в армреслинг с Нурмагомедовым: смотрите видео

Напомним, что российский борец неоднократно поддерживал вторжение государства-агрессора в Украину и фотографировался с российскими политиками. А вот бывший футболист в комментарии TMW в 2022 году призвал к миру.

"Сложно говорить о войне. Я за мир и любовь, через футбол хочу распространять свое послание и свою энергию. Это то, что мы должны делать", – сказал Ибрагимович.

Где сейчас Ибрагимович?