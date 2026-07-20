Мбаппе завоевал "Золотую бутсу" ЧМ-2026 и установил ряд рекордов

В США 19 июля завершился чемпионат мира по футболу 2026 года, победу в котором одержала сборная Испании. Лучший бомбардир турнира, получивший "Золотую бутсу", определился еще до финала.

Больше всех голов на чемпионате мира второй раз подряд забил Килиан Мбаппе из Франции, сообщает 24 Канал. На счету нападающего 10 мячей, что позволило ему возглавить список бомбардиров ЧМ-2026.

Кто выиграл "Золотую бутсу" ЧМ-2026

Мбаппе в матче за третье место против Англии оформил дубль, что позволило ему на два мяча оторваться от Лионеля Месси. Аргентинец имел возможность сравняться с французом, но не отличился результативными действиями в финале против Испании.

27-летний француз – первый в истории футболист, ставший лучшим бомбардиром двух разных чемпионатов мира, а также первым, кто дважды выиграл "Золотую бутсу" ЧМ.

Стоит отметить, что ФИФА начала вручать эту награду с чемпионата мира 1982 года в Испании.

Кроме того, Мбаппе стал лучшим игроком ЧМ-2026 по показателю "гол+пас" – 14 результативных действий (10 голов и 4 голевые передачи).

По этому показателю Килиан занял второе место в списке самых результативных игроков за один чемпионат мира, обойдя венгра Шандора Кочиша (11+2) и немца Герда Мюллера (10+3), у которых было по 13 результативных действий за 1 турнир.

Рекордсменом по количеству голевых действий является другой француз – Жуст Фонтен – 15 на чемпионате мира 1958 года (13+2).

Напомним, что в матче за бронзу Франция уступила Англии со счетом 6:4.