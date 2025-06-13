"Золотой мяч-2025": появилась официальная дата объявления номинантов на награду

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится осенью 2025 года. Лучшего футболиста мира в четвертый раз в истории определят по итогам сезона 2024/2025, а не календарного года.

Многие игроки проявили себя и свое мастерство в прошлой кампании, но в список номинантов на "Золотой мяч-2025" попадут не все. Стало известно, когда объявят претендентов на награду, сообщает 24 канал со ссылкой на Ballon d'Or.

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Когда объявят список номинантов на "Золотой мяч"

В 2024 году "Золотой мяч" получил полузащитник Манчестер Сити Родри. Испанский хавбек по итогам голосования набрал 1170 баллов, тогда как Винисиус Жуниор из Реала – 1129 очков.

Сейчас главными претендентами на "Золотой мяч-2025" являются три футболиста. Среди них Усман Дембеле из ПСЖ, Ламин Ямаль и Рафинья – оба Барселона.

Полный список номинантов на "Золотой мяч-2025" France Football объявит 7 августа 2025 года.

Дата объявления номинантов на "Золотой мяч-2025" | Фото France Football

Добавим, что церемония награждения состоится традиционно в Париже в театре Шатле. Официальная дата проведения мероприятия 22 сентября 2025 года.

Ранее сообщали, что легенда Барселоны Рональдиньо рассказал, кто станет следующим обладателем "Золотого мяча", назвав игрока невероятным талантом.