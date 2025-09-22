В парижском театре Шатле уже собирается звездный футбольный бомонд, чтобы узнать, кто станет новым обладателем "Золотого мяча-2025". Накануне стало известно, из рук кого получил награду победитель номинации.

В Париже уже собралось немало звезд мирового футбола. На камеры уже попозировал легендарный бразилец Роналдиньо, сообщает 24 Канал.

Кто вручит награду?

Именно Роналдиньо удостоили важную миссию вручить "Золотой мяч" его новому обладателю.

Бывший лидер каталонской Барселоны хорошо знает, как это держать эту награду в своих руках. Бразилец выигрывал "Золотой мяч" в 2005-м году.

Тогда бразильский маэстро набрал 225 баллов (86,5 процентов голосов). Роналдиньо опередил англичанина Фрэнка Лэмпарда (148 очков) и другого английского игрока Стивена Джеррарда (142 пункта).

