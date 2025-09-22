Стало известно, кто вручит "Золотой мяч-2025"
- Роналдиньо вручит "Золотой мяч" победителю в 2025 году на церемонии в Париже.
- Среди фаворитов на победу называют Усмана Дембеле, Витиньо, Ламина Ямаля, Рафинью и Мохаммеда Салаха.
В парижском театре Шатле уже собирается звездный футбольный бомонд, чтобы узнать, кто станет новым обладателем "Золотого мяча-2025". Накануне стало известно, из рук кого получил награду победитель номинации.
В Париже уже собралось немало звезд мирового футбола. На камеры уже попозировал легендарный бразилец Роналдиньо, сообщает 24 Канал.
К теме "Золотой мяч-2025": онлайн-трансляция церемонии вручения "Золотой мяч-2025
Кто вручит награду?
Именно Роналдиньо удостоили важную миссию вручить "Золотой мяч" его новому обладателю.
Роналдиньо прибыл на церемонию "Золотого мяча-2025": смотрите видео
Бывший лидер каталонской Барселоны хорошо знает, как это держать эту награду в своих руках. Бразилец выигрывал "Золотой мяч" в 2005-м году.
Тогда бразильский маэстро набрал 225 баллов (86,5 процентов голосов). Роналдиньо опередил англичанина Фрэнка Лэмпарда (148 очков) и другого английского игрока Стивена Джеррарда (142 пункта).
Что известно о "Золотом мяче-2025"?
- 30 футболистов были в номинации "Золотой мяч-2025".
- Среди фаворитов на победу называют Усмана Дембеле и Витиньо (оба – ПСЖ), Ламина Ямаля и Рафинью (оба – Барселона) и Мохаммеда Салаха из Ливерпуля.
- К примеру, Луиш Фигу в комментарии Луиш Фигу в комментарии AS не стал выделять одного фаворита на победу, сформировав тройку из игроков – Витинья, Ямаль и Дембеле.
- Интересно, что накануне Криштиану Роналду раскритиковал организаторов и голосование за награду. Португалец назвал "Золотой мяч" фикцией и ложью. Его слова цитировал источник Ole.