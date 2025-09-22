У Парижі вже зібралось чимало зірок світового футболу. На камери вже попозував легендарний бразилець Роналдінью, повідомляє 24 Канал.

До теми "Золотий м'яч-2025": онлайн-трансляція церемонії вручення

Хто вручить нагороду?

Саме Роналдінью удостоїли важливу місію вручити "Золотий м'яч" його новому володарю.

Роналдінью прибув на церемонію "Золотого м'яча-2025": дивіться відео

Колишній лідер каталонської Барселони добре знає, як це тримати цю нагороду у своїх руках. Бразилець вигравав "Золотий м'яч" у 2005-му році.

Тоді бразильський маестро набрав 225 балів (86,5 відсотків голосів). Роналдінью випередив англійця Френка Лемпарда (148 очок) та іншого англійського гравця Стівена Джеррарда (142 пункти).

Що відомо про "Золотий м'яч-2025"?