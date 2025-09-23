Затмил Дембеле: легенда футбола шокировал своим появлением на церемонии "Золотой мяч-2025"
- Лотар Маттеус появился на церемонии вручения "Золотого мяча-2025" вместе со своей 26-летней девушкой Терезой Зоммер.
- Слухи об их отношениях появились весной 2025 года, когда их заметили вместе на различных мероприятиях.
В понедельник, 22 сентября, состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2025". В театре Шатле в Париже собралась немалая куча звездных футболистов и бывших представителей этого вида спорта.
Немалое внимание привлек к себе легендарный Лотар Маттеус. Бывший немецкий футболист даже затмил нынешнего обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле, сообщает 24 канал со ссылкой на Daily Mail.
Как Маттеус пришел на "Золотой мяч-2025"?
Лотар Маттеус пришел на церемонию вручения "Золотого мяча-2025" не один. Вместе с 64-летней легендой футбола на официальное мероприятие пришла его девушка 26-летняя Тереза Зоммер, которая моложе немецкого экс-полузащитника на 38 лет.
Маттеус и Зоммер устроили фурор, появившись вместе на красной дорожке в театре Шатле. Легенда футбола улыбался на камеру и обнимал свою возлюбленную, что официально подтвердило их отношения.
Когда начались отношения Маттеуса и Зоммер?
Как сообщает издание bunte.de, слухи о возможном романе между Лотаром Маттеусом и Терезой Зоммер появились весной 2025 года. Впоследствии звездную пару заметили на лыжных гонках в Ишгле.
Маттеус и Зоммер также вместе появлялись на "Альянц Арене" в Мюнхене. Легенда футбола и очаровательная модель посетили полуфинал Лиги наций 2024/2025 между Германией и Португалией.
Отметим, Лотар Маттеус публично не высказывался об отношениях с Терезой Зоммер, назвав их роман – "частным делом". Модель также никак не комментировала отношения с легендой футбола.
Ранее мы рассказывали о жене Усмана Дембеле, который получил "Золотой мяч" в 2025 году. Рима Эдбуш является известной инфлюенсеркой и имеет собственный бренд одежды.
Что известно о Маттеусе и Зоммере?
Лотар Маттеус начал карьеру футболиста в Боруссии Менхенгладбах в 1979 году. В 1984 году немец перебрался в Баварию, из которой в 1988 году перешел в миланский Интер.
В 1980 году Лотар Маттеус стал чемпионом Европы со сборной Германии, а в 1990 году завоевал кубок чемпионата мира в составе "Бундестим". После победы на мундиале Маттеус стал обладателем "Золотого мяча".
Тереза Зоммер закончила King's College в Лондоне. Девушка изучала экономику и менеджмент, а также проходила курс психологии в университете Дарема.
26-летняя модель в детстве занималась дзюдо, однако во взрослом возрасте Тереза нашла себя в горнолыжном спорте.